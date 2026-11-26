Chất lượng không khí suy giảm giữa áp lực từ những đại công trường

Từ cuối tháng 10 đến nửa đầu tháng 11/2026, chất lượng không khí tại Hà Nội liên tục diễn biến theo chiều hướng xấu. Đặc biệt, trong những ngày giữa tháng 11, nhiều thời điểm chất lượng không khí chạm ngưỡng xấu, rất xấu, đặt ra yêu cầu cấp bách về kiểm soát các nguồn phát thải và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đáng chú ý, tình trạng ô nhiễm diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang đồng loạt triển khai hàng loạt dự án hạ tầng, giao thông quy mô lớn. Từ các tuyến đường vành đai, quốc lộ đến những cây cầu vượt sông Hồng, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố trở thành công trường xây dựng với hoạt động đào đắp, san nền, vận chuyển vật liệu diễn ra liên tục.

Hà Nội kích hoạt cơ chế siết ô nhiễm không khí giữa áp lực từ các đại công trường

Các dự án như Vành đai 1, Vành đai 2,5, Vành đai 3,5, Vành đai 4, Quốc lộ 6, Đại lộ Thăng Long cùng các dự án cầu vượt sông Hồng... đang được triển khai nhằm hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển cho Thủ đô. Tuy nhiên, quá trình thi công đồng loạt cũng kéo theo áp lực không nhỏ đối với giao thông và môi trường, nhất là nguy cơ phát tán bụi từ công trường, đất đá rơi vãi trên đường và hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng.

Trung tá Phạm Hoài Nam, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội cho biết, việc triển khai đồng thời nhiều dự án khiến số lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, đặc biệt là xe vận chuyển vật liệu xây dựng như cát, sỏi, xi măng. Đây là một trong những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gia tăng ô nhiễm môi trường nếu phương tiện không được che chắn, vệ sinh đúng quy định.

Bên cạnh áp lực từ hoạt động xây dựng và giao thông, Hà Nội còn phải đối mặt với đặc điểm bất lợi của thời tiết Đông - Xuân. Đây là thời kỳ chất lượng không khí thường diễn biến xấu do gió yếu, khả năng khuếch tán chất ô nhiễm hạn chế, khiến bụi và các chất ô nhiễm dễ tích tụ ở tầng không khí gần mặt đất.

Ở góc độ chuyên môn, Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam cho rằng, ô nhiễm không khí tại Hà Nội không chỉ bắt nguồn từ những hoạt động phát thải nằm trong địa giới hành chính của thành phố. Hoạt động sản xuất, giao thông, xây dựng và đốt phụ phẩm nông nghiệp tại các địa phương lân cận cũng có thể tác động trực tiếp đến chất lượng không khí chung.

Khi gặp điều kiện khí tượng bất lợi, các chất ô nhiễm có thể phát tán và tích tụ trên phạm vi rộng, vượt qua ranh giới hành chính của từng tỉnh, thành phố. Vì vậy, nếu chỉ tập trung xử lý nguồn thải trong nội đô mà thiếu sự phối hợp với các địa phương xung quanh, hiệu quả cải thiện chất lượng không khí sẽ khó đạt được như kỳ vọng.

Kích hoạt cơ chế kiểm soát, siết trách nhiệm tại từng công trường

Trước diễn biến chất lượng không khí đáng lo ngại, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn cho biết, Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai các giải pháp ứng phó cấp bách. Trong đó, Kế hoạch số 400/KH-UBND ngày 15/10/2026 của UBND TP Hà Nội về tăng cường, quyết liệt thực hiện các biện pháp kiểm soát, ứng phó ô nhiễm không khí xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Quá trình thi công đồng loạt cũng kéo theo áp lực không nhỏ đối với giao thông và môi trường

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố đang tập trung vào những giải pháp có thể triển khai ngay, trong đó ưu tiên kiểm soát bụi tại các công trường xây dựng, phương tiện vận chuyển vật liệu; ngăn chặn tình trạng đốt rác, đốt phụ phẩm nông nghiệp và tăng cường thông tin, cảnh báo chất lượng không khí. Đáng chú ý, các công trường, điểm phá dỡ, bãi tập kết vật liệu và tuyến đường vận chuyển đang được đưa vào diện kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Chủ đầu tư, nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các biện pháp che chắn, phủ kín vật liệu rời, vệ sinh đường nội bộ và lối ra vào, tổ chức rửa xe trước khi phương tiện rời công trường, hạn chế tối đa đất cát phát tán ra môi trường.

Đối với những công trình lớn, có nguy cơ phát tán bụi cao, thành phố yêu cầu tăng cường giám sát bằng cảm biến, camera và các giải pháp công nghệ phù hợp. Hệ thống hàng rào công trường, thiết bị phun sương dập bụi và camera giám sát cũng được đặt ra như những yêu cầu cần thực hiện theo quy định. Không chỉ kiểm soát trong phạm vi công trường, Hà Nội còn siết chặt hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng. Công an thành phố được giao tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện không che phủ hoặc che phủ không kín, làm rơi vãi đất đá, bùn đất trên đường. Trách nhiệm không chỉ dừng lại ở người điều khiển phương tiện mà còn được truy xuất đến chủ phương tiện, đơn vị vận tải và công trường liên quan.

Tại cuộc họp Tổ công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về giải quyết ô nhiễm môi trường ngày 10/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông yêu cầu tất cả công trình, kể cả công trình nhà dân, phải đóng bao vật liệu xây dựng rời và phế thải khi vận chuyển. Chính quyền xã, phường được yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiên quyết đình chỉ thi công đối với các công trình vi phạm quy định vệ sinh môi trường, kể cả công trình cấp bách.

Cùng với đó, thành phố yêu cầu tăng tần suất quét, hút bụi, rửa đường tại các tuyến giao thông trọng điểm; thu gom vật liệu rơi vãi, xử lý các điểm nóng phát sinh bụi. Công tác vệ sinh phải được thực hiện bằng phương pháp phù hợp, tránh quét khô hoặc thổi bụi khiến chất ô nhiễm phát tán trở lại không khí.

Mở rộng phối hợp liên vùng, không để ô nhiễm vượt khỏi tầm kiểm soát

Theo bà Lê Thanh Thủy, Phó trưởng phòng Quản lý môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, kiểm soát ô nhiễm không khí là nhiệm vụ khó, không thể thực hiện đơn lẻ. Muốn các giải pháp phát huy hiệu quả cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành, doanh nghiệp, chủ đầu tư, chính quyền cơ sở và người dân. Trong đó, việc cung cấp thông tin chính xác, nâng cao nhận thức cộng đồng và xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch ứng phó của Hà Nội là việc mở rộng cơ chế phối hợp kiểm soát ô nhiễm không khí với các địa phương trong Vùng Thủ đô.

Hà Nội ưu tiên kiểm soát bụi tại các công trường xây dựng, phương tiện vận chuyển vật liệu

Theo bà Lê Thanh Thủy, ngày 16/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường 7 tỉnh, thành phố gồm Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hải Phòng và Quảng Ninh phối hợp triển khai Quy chế phối hợp Vùng Thủ đô trong quản lý môi trường.

Theo đó, Hà Nội đề xuất xây dựng cơ chế kết nối lâu dài, xác định rõ đầu mối phối hợp, chia sẻ dữ liệu quan trắc, danh mục nguồn thải và quy trình ứng phó chung. Các địa phương cần rà soát, tổng hợp thông tin về nguồn phát thải, chất lượng không khí, mạng lưới quan trắc và những vấn đề môi trường cần phối hợp xử lý liên tỉnh.

Đối với dữ liệu chất lượng không khí, yêu cầu đặt ra không chỉ là cung cấp số liệu quan trắc bụi mịn PM2.5 mà còn phải đánh giá cụ thể khu vực, thời điểm, thời gian kéo dài, mức độ và tần suất các đợt ô nhiễm. Những điểm nóng phát thải tại khu vực giáp ranh cũng cần được đưa vào diện theo dõi, kiểm tra thường xuyên.

Bà Lưu Thị Thanh Chi, Phó trưởng phòng Quản lý môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội nhấn mạnh, dữ liệu và quy trình phối hợp mới chỉ là điều kiện ban đầu. Quan trọng hơn là phải chuyển những thông tin thu thập được thành giải pháp kiểm soát phát thải cụ thể, từ hoạt động giao thông, xây dựng đến tình trạng đốt mở không kiểm soát. Các cơ sở sản xuất vi phạm quy định môi trường phải được kiểm tra, xử lý, tránh tình trạng địa phương này đã kiểm soát nhưng nguồn ô nhiễm từ địa bàn khác vẫn tiếp tục phát sinh.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn cho biết, thành phố đang từng bước kiểm soát phương tiện giao thông, công trường xây dựng, hoạt động đốt ngoài trời, đồng thời thúc đẩy giao thông xanh và triển khai vùng phát thải thấp. Mỗi nhiệm vụ đều phải có tiến độ và kết quả cụ thể. Những vấn đề địa phương có thể chủ động triển khai cần được thực hiện ngay; những nội dung vượt khỏi phạm vi quản lý của một tỉnh, thành phố phải có cơ chế điều phối chung.

Đáng chú ý, Kế hoạch số 400/KH-UBND cũng xác định cơ chế cảnh báo sớm theo từng giai đoạn. Khi xuất hiện tín hiệu nguy cơ ô nhiễm trước 5-7 ngày, các cơ quan chức năng phải chủ động thông tin, rà soát nguồn thải lớn và triển khai biện pháp phòng ngừa. Trước 48-72 giờ, các địa phương tăng cường kiểm soát công trường, vệ sinh đường phố và truyền thông khuyến cáo sức khỏe. Trước 24 giờ, tình hình tiếp tục được cập nhật để điều chỉnh phương án ứng phó phù hợp.

Về lâu dài, Hà Nội đặt mục tiêu kiểm soát đồng bộ các nguồn phát thải, thúc đẩy sử dụng phương tiện xanh, phát triển giao thông công cộng và triển khai vùng phát thải thấp theo lộ trình. Thành phố cũng đặt mục tiêu chấm dứt chôn lấp rác tươi hằng ngày vào cuối năm 2027, chuyển sang công nghệ đốt, thay thế phương tiện thu gom rác kiểu cũ bằng xe có cửa nạp bên hông và tay gắp tự động. Đối với hoạt động sản xuất, định hướng là không cấp phép đầu tư mới cho các cơ sở gây ô nhiễm, đồng thời xây dựng lộ trình di dời hoặc chuyển đổi công nghệ đối với các cơ sở hiện hữu.

Có thể thấy, trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, bài toán phát triển đô thị không thể tách rời yêu cầu bảo vệ môi trường. Việc các công trường hoạt động đồng loạt là cần thiết để hoàn thiện hạ tầng, nhưng không thể trở thành lý do để buông lỏng kiểm soát bụi và các nguồn phát thải.

Ô nhiễm không khí không có ranh giới hành chính, do đó kiểm soát ô nhiễm cũng không thể chỉ dừng lại trong phạm vi một địa phương. Việc Hà Nội kích hoạt cơ chế phối hợp Vùng Thủ đô, siết trách nhiệm từ chủ đầu tư, nhà thầu đến đơn vị vận tải và chính quyền cơ sở là bước đi cần thiết. Tuy nhiên, hiệu quả của những kế hoạch này sẽ không chỉ được đánh giá bằng số lượng văn bản hay các đợt kiểm tra, mà phải được đo bằng khả năng phát hiện sớm nguồn ô nhiễm, xử lý thực chất các vi phạm và quan trọng nhất là sự cải thiện chất lượng không khí. Giữa một Thủ đô đang trở thành đại công trường, yêu cầu đặt ra không chỉ là đẩy nhanh tiến độ các dự án, mà còn phải bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành của hàng triệu người dân.