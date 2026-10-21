Hà Nội lấy ý kiến về quy hoạch chi tiết 22 nhà ga của 5 tuyến đường sắt đô thị

Ngày 21/10, Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết đang phối hợp tổ chức tham vấn, lấy ý kiến cộng đồng dân cư về hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của 22 nhà ga ưu tiên thuộc 5 tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) số 1, 2, 8, 10 và 14.

Nội dung bao gồm ranh giới giải phóng mặt bằng, vị trí lối lên xuống ga, tháp thông gió, cũng như định hướng tích hợp phát triển mô hình TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông) xung quanh các ga.

Phương án 5 tuyến ĐSĐT mới được khởi công.

Toàn bộ hồ sơ bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hiện đang được niêm yết công khai tại trụ sở UBND 22 xã, phường liên quan đến các dự án trong thời gian tối thiểu 20 ngày để người dân theo dõi. Người dân có thể tiếp tục đóng góp ý kiến thông qua việc điền phiếu khảo sát hoặc gửi thư đóng góp trực tiếp tại UBND xã, phường nơi cư trú.

Toàn bộ ý kiến của cộng đồng dân cư sẽ được MRB và chính quyền địa phương tổng hợp.

Trước đó, chiều 15/10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức ký kết hợp đồng chìa khoá trao tay giữa Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và Liên danh Vinhomes - SGC để thực hiện 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14.

Với tổng chiều dài khoảng 253,5 km trên địa bàn Thành phố, đây là dự án có quy mô rất lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp và thời gian thực hiện ngắn, với mục tiêu hoàn thành trong năm 2030.

Khi hoàn thành 5 tuyến đường sắt này sẽ góp phần quan trọng hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường và tạo điều kiện phát triển các khu đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Các tuyến đường sắt đô thị được định hướng hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, kết nối khu vực trung tâm với các đô thị, khu vực phát triển mới, sân bay, đầu mối giao thông và các khu vực trọng điểm của Hà Nội. Khi đi vào khai thác, mạng lưới sẽ góp phần nâng cao năng lực vận tải hành khách, giảm áp lực lên hệ thống giao thông đường bộ, thúc đẩy phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), sử dụng hiệu quả quỹ đất và cải thiện chất lượng sống của người dân.

Về công nghệ, 5 tuyến được định hướng áp dụng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đồng bộ, tạo nền tảng cho khả năng kết nối, liên thông và vận hành thống nhất trên toàn mạng lưới. Các thông số kỹ thuật dự kiến gồm khổ đường tiêu chuẩn 1.435 mm và công nghệ điều khiển tàu dựa trên thông tin liên lạc (CBTC). Đặc biệt, việc hướng tới cấp độ tự động hóa GoA4 cho phép tàu vận hành tự động không người lái theo thiết kế và quy trình an toàn được phê duyệt.

Tuyến số 1: Sân vận động Hùng Vương - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - Ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị Thư Lâm - Sân bay Nội Bài. Tuyến số 2: Sân bay Nội Bài - Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Thượng Phúc/Sân vận động Hùng Vương. Tuyến số 8: Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Thuận An. Tuyến số 10: Võ Chí Công - Vành đai 2,5 - Times City/Vĩnh Tuy - Cổ Loa/Đông Anh. Tuyến số 14: Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Ocean Park/Gia Lâm.