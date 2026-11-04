Hà Nội loại 14 khu đất làm nhà ở thương mại, tháo gỡ vướng mắc giao đất dịch vụ

Sáng 4/11, tại Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết điều chỉnh danh mục các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội. Theo đó, 14 khu đất với tổng diện tích 109,1ha được đưa ra khỏi danh mục; đồng thời bổ sung hai khu đất mới với tổng diện tích 45,5ha.

Theo nghị quyết, HĐND thành phố Hà Nội điều chỉnh danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn Hà Nội đã được thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 và Nghị quyết số 434/NQ-HĐND ngày 10/7/2025.

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết. (Ảnh: Tuyến Thái)

Đây là danh mục các khu đất thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội. Cụ thể, thành phố đưa ra khỏi danh mục 14 khu đất với tổng diện tích 109,1ha. Trong đó, tại phường Chương Mỹ có Khu nhà ở Chúc Sơn Đồng Lực, dự án xây dựng khu nhà ở CIMIC Chúc Sơn và khu nhà ở sinh thái Chúc Sơn.

Tại xã Đông Anh có dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng và khu nhà ở Đông Hội kết hợp nhà ở cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng. Tại xã Phúc Thịnh có khu nhà ở Nam Hồng và một khu nhà ở khác.

Đáng chú ý, tại phường Vĩnh Hưng có 7 khu đất, gồm: Khu nhà ở Lĩnh Nam, khu nhà ở Vĩnh Hưng, khu nhà ở Happy Home, khu nhà ở 124 Vĩnh Tuy, công trình hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ tại số 1 ngõ 321 Vĩnh Hưng, công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng, dịch vụ và thương mại, khu phức hợp chung cư - thương mại - dịch vụ.

Bên cạnh đó, nghị quyết điều chỉnh giảm 4,6ha diện tích khu dân cư Bắc Đô Tây Tựu tại xã Hoài Đức.

Ở chiều ngược lại, thành phố bổ sung hai khu đất vào danh mục dự kiến thực hiện dự án thí điểm, với tổng diện tích 45,5ha. Cả hai đều là khu nhà ở gia đình dành cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, nằm tại xã Sóc Sơn và xã Yên Xuân.

Hà Nội tháo gỡ vướng mắc giao đất dịch vụ cho 10.928 trường hợp

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố Hà Nội lấy ý kiến đại biểu về đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở đối với các hộ gia đình, cá nhân tại một số xã, phường. Kết quả, 105/106 đại biểu tham gia lấy ý kiến thống nhất với nội dung UBND thành phố trình.

Theo Tờ trình số 429/TTr-UBND ngày 26/10/2026 của UBND thành phố, quá trình triển khai Nghị quyết số 44/NQ-HĐND còn vướng mắc đối với 10.928 trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được UBND thành phố và HĐND quận Hà Đông trước đây chấp thuận hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở sau ngày 1/10/2009.

Các trường hợp này nằm trong tổng số khoảng 22.031 trường hợp đã được UBND thành phố tổng hợp, báo cáo HĐND thành phố tại Tờ trình số 328/TTr-UBND ngày 14/7/2026.

Ngày 1/10/2009 là thời điểm Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố có hiệu lực. Các văn bản này quy định việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng tiền.

Để tháo gỡ vướng mắc, UBND thành phố đề xuất cho phép UBND cấp xã áp dụng các văn bản của UBND thành phố và nghị quyết của HĐND quận Hà Đông trước khi sắp xếp, được ban hành sau ngày 1/10/2009, làm căn cứ giải quyết việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở.

Các địa bàn thuộc phạm vi đề xuất gồm Hà Đông, Dương Nội, Phú Lương, Yên Nghĩa, Kiến Hưng, Thanh Liệt, Định Công và Quốc Oai. Đây là những địa bàn thuộc quận Hà Đông, huyện Thanh Trì và huyện Quốc Oai trước khi sắp xếp. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND.

Hà Nội đề xuất đưa hai biệt thự khỏi danh mục nhóm 1

Một nội dung khác được HĐND thành phố xem xét, thống nhất chủ trương là điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng trước năm 1954, liên quan đến hai biệt thự tại số 68B Trần Hưng Đạo và số 62 Nguyễn Du, phường Cửa Nam.

Theo Tờ trình số 437/TTr-UBND ngày 27/10/2026, UBND thành phố đề xuất đưa hai biệt thự này ra khỏi danh mục tại Phụ lục 4-a kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của HĐND thành phố.

Kết quả lấy ý kiến tại kỳ họp cho thấy, có 105/106 đại biểu tham gia thống nhất với đề xuất, đạt tỷ lệ 99,06%. Nội dung này sau đó được HĐND thành phố thống nhất trong nghị quyết chung đối với ba nội dung do UBND thành phố trình.

Theo UBND thành phố, qua rà soát, hai biệt thự nêu trên đã xuống cấp, không đáp ứng tiêu chuẩn biệt thự nhóm 1, hiện chỉ đáp ứng tiêu chuẩn biệt thự nhóm 3.

Nếu điều chỉnh theo đề xuất, số biệt thự nhóm 1 trong danh mục biệt thự cũ xây dựng trước năm 1954 sẽ giảm từ 222 xuống còn 220; số biệt thự nhóm 2 giữ nguyên là 356.