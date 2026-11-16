Hà Nội miễn phí vé xe buýt, tàu điện cho người có tài năng và thân nhân

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội vừa công bố chính sách mở rộng đối tượng miễn phí vé vận tải hành khách công cộng, áp dụng cho nhóm nhân tài cùng người thân và người lao động làm việc tại khu công nghệ cao.

Nhóm thứ nhất là người có tài năng được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt hưởng chính sách thu hút, trọng dụng và thành viên gia đình gồm cha, mẹ đẻ; cha, mẹ của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi.

Nhóm người này được miễn phí 100% tiền vé trên toàn mạng xe buýt có trợ giá và đường sắt đô thị.

Người có tài năng và người thân được đi xe buýt, metro miễn phí ở Hà Nội.

Ngoài ra, người lao động tại khu công nghệ cao cũng được miễn phí vé tháng trên các tuyến xe buýt có trợ giá kết nối Khu công nghệ cao Hòa Lạc, gồm các tuyến 74, 88, 89, 107, 117, 119, E06TC và E07TC.

Đối tượng áp dụng gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được phân công, bố trí hoặc có hợp đồng lao động làm việc trực tiếp, thường xuyên tại khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố.

Để được hưởng chính sách, hành khách thuộc hai nhóm trên thực hiện đăng ký trực tuyến qua ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN” trên điện thoại thông minh. Hồ sơ bao gồm ảnh chân dung 3x4 (chụp trong vòng 6 tháng), ảnh hai mặt căn cước công dân và các giấy tờ chứng minh liên quan.

Trong đó, nhóm nhân tài cần đính kèm quyết định công nhận của thành phố và giấy tờ chứng minh mối quan hệ gia đình (đối với thân nhân). Nhóm lao động công nghệ cao yêu cầu có giấy xác nhận của cơ quan sử dụng lao động và Ban Quản lý các khu công nghệ cao, khu công nghiệp Hà Nội.

Hệ thống sẽ xử lý hồ sơ tối đa trong 3 ngày làm việc. Ngay khi được phê duyệt, thẻ vé điện tử trên ứng dụng sẽ tự động kích hoạt để sử dụng. Thời hạn của thẻ được cấp tương ứng với thời gian công tác hoặc hợp đồng lao động hiện hành.

Thẻ miễn phí có giá trị theo thời hạn được phân công, bố trí công tác hoặc hợp đồng lao động của từng người. Trước khi hết hạn, người dùng cần xác nhận lại thông tin với cơ quan sử dụng lao động và gửi hồ sơ gia hạn trên ứng dụng. Nếu không gia hạn, tài khoản sẽ tự động chuyển sang vé tháng phổ thông, không còn được hưởng chính sách miễn phí.

Thời gian áp dụng chính sách từ 15/11.