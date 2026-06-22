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Hà Nội mở đợt kiểm tra giúp tài xế phục hồi điểm giấy phép lái xe

Thứ Hai, 11:06, 22/06/2026
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VOV.VN - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhằm thực hiện phục hồi điểm giấy phép lái xe cho người dân theo quy định.

Theo thông báo, hoạt động kiểm tra sẽ được tổ chức định kỳ vào 8 giờ sáng các ngày thứ Ba và thứ Năm hằng tuần (trừ ngày lễ), bắt đầu từ ngày 20/6/2026 đến hết ngày 19/7/2026.

Địa điểm tổ chức kiểm tra tại Trụ sở Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ số 2 Phùng Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội.

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Ảnh minh họa

Đây là một trong những nội dung được triển khai nhằm thực hiện quy định về quản lý điểm giấy phép lái xe theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Theo đó, người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe tương ứng với hành vi vi phạm. Sau một khoảng thời gian nhất định và đáp ứng các điều kiện theo quy định, người lái xe có thể tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật để được xem xét phục hồi điểm đã bị trừ.

Phòng CSGT Hà Nội lưu ý, người tham gia kiểm tra cần có mặt đúng thời gian và địa điểm được thông báo để hoàn tất các thủ tục cần thiết. Khi đến dự kiểm tra, người dân phải mang theo các giấy tờ tùy thân và giấy phép lái xe còn hiệu lực để cơ quan chức năng đối chiếu, xác minh thông tin.

Cụ thể, hồ sơ mang theo gồm căn cước công dân, giấy phép lái xe; đối với người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch cần xuất trình giấy chứng nhận căn cước. Trường hợp là người nước ngoài phải xuất trình thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú theo quy định.

Đối với những trường hợp thông tin cá nhân đã được tích hợp đầy đủ trên căn cước công dân điện tử và hệ thống dữ liệu quốc gia, việc đối chiếu sẽ được thực hiện tự động, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Việc tổ chức các đợt kiểm tra phục hồi điểm giấy phép lái xe không chỉ tạo điều kiện cho người dân khắc phục các vi phạm trước đó mà còn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ. Thông qua quá trình ôn tập và kiểm tra kiến thức, người điều khiển phương tiện có cơ hội cập nhật các quy định mới, từ đó nâng cao kỹ năng tham gia giao thông an toàn, hạn chế nguy cơ vi phạm và tai nạn giao thông.

Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội khuyến nghị người dân có nhu cầu phục hồi điểm giấy phép lái xe chủ động theo dõi lịch kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết và đến đúng thời gian quy định để quá trình kiểm tra diễn ra thuận lợi.

Văn Ngân/VOV.VN
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