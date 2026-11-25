Ngày 25/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng ký ban hành công văn về tiếp tục triển khai Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc.

Theo đó, UBND thành phố giao Công an TP Hà Nội làm cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương triển khai các nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Lực lượng công an được yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở hàng quá tải trọng, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Hà Nội sẽ mở rộng hệ thống camera AI phạt nguội, xử lý nghiêm vi phạm giao thông

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu mở rộng ứng dụng camera AI trong giám sát giao thông, tăng cường xử phạt nguội, kết nối dữ liệu dùng chung giữa các cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông cũng được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân.

Đồng bộ hạ tầng, xử lý điểm đen tai nạn giao thông

Trong công văn, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với mục tiêu kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Sở có trách nhiệm phối hợp xử lý các điểm đen tai nạn, lối đi tự mở qua đường sắt; thúc đẩy phát triển mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD), đường sắt đô thị và xe buýt điện.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan được giao triển khai Đề án “Vùng phát thải thấp” và các nhiệm vụ chuyển đổi năng lượng xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Ở lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo cần tổ chức nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; vận động, yêu cầu ký cam kết đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không giao xe cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Đồng thời, ngành giáo dục cần theo dõi tình hình vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh để có biện pháp tuyên truyền, chấn chỉnh.

Sở Tư pháp có nhiệm vụ phổ biến các quy định pháp luật mới về trật tự, an toàn giao thông. Trong khi đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao xây dựng văn hóa giao thông, gắn việc chấp hành quy định với tiêu chí bình xét các danh hiệu văn hóa; vận động người dân sử dụng phương tiện công cộng và phương tiện xanh.

Tăng năng lực cấp cứu, ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Y tế nâng cao năng lực cấp cứu ngoại viện 115, tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông và thực hiện chia sẻ dữ liệu nạn nhân.

Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu bố trí kinh phí, nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030 để thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Sở Khoa học và Công nghệ thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và hệ thống giao thông thông minh (ITS) trong quản lý, điều hành giao thông.

Các nhiệm vụ khác cũng được phân công cụ thể: Sở Nội vụ hoàn thiện tổ chức bộ máy, nhân lực; Sở Ngoại vụ mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực; Sở Công Thương tăng cường kiểm soát chất lượng mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đồng thời thúc đẩy phát triển hệ thống trạm sạc và tủ đổi pin.

Đối với chính quyền cơ sở, UBND các xã, phường phải tập trung xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và các lối đi tự mở; tổ chức phân luồng giao thông tại khu vực cổng trường, phát huy hiệu quả hệ thống loa truyền thanh trong tuyên truyền, phổ biến quy định.

Các Ban quản lý dự án được yêu cầu bảo đảm phương án tổ chức giao thông trong quá trình thi công các công trình. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đẩy mạnh vận động người dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đồng thời tăng cường giám sát và phản biện xã hội.

Việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương thể hiện yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuần tra, xử lý vi phạm, ứng dụng công nghệ đến đầu tư hạ tầng và xây dựng văn hóa giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.