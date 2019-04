Hà Nội: Một phụ nữ tố chồng cũ hành hạ con trai

Chia sẻ trên mạng xã hội, chị B.T.D (SN 1988, trú phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) bức xúc đưa hình ảnh một bé trai bị đánh và cho rằng nhiều tháng nay con trai chị bị chính cha đẻ của cháu hành hạ.

Những vết tím trên người cháu bé (Ảnh mẹ nạn nhân cung cấp).

Năm 2018, do không chung sống được với nhau nên chị D và chồng cũ là V.L (phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) đã chính thức ly hôn.

Theo quyết định của tòa án, chị D nuôi con gái, còn con trai là cháu V.M.L (SN 2012) ở với bố.



Thời gian gần đây, khi đến thăm con ở trường, chị phát hiện trên người cháu D xuất hiện nhiều vết bầm tím, trên mặt xuất hiện một số vết xước.



Dò hỏi con trai, chị được biết những vết bầm tím, xước xát này là do bố và dì (người bạn gái sống chung cùng bố) gây ra.



“Khi nhìn thấy con với những vết xước trên mặt còn dính máu, cả người bầm tím, tim tôi như muốn ngừng đập, đau xót tột cùng. Tôi không dám khóc, vì sợ con sẽ lo lắng sợ hãi thêm"

"Đây không phải lần đầu tôi thấy con có vết đánh tím ở chân và đùi như vậy. Tôi đã từng góp ý thì chồng cũ phản ứng cho biết chăm con trai là việc của anh, tôi không được phép can thiệp. Nhưng thật sự đến hôm nay tôi không thể im lặng được nữa. Hai đêm nằm ở viện nhìn con mà tôi không kìm được mà xót xa lòng, và tức giận với bản than mình vì đã không thể bảo vệ con...”, chị D nói. Chị D đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an phường Giảng Võ.

