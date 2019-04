Hà Nội mưa như trút nước, nhiều hoạt động của nhân dân bị đảo lộn

Trận mưa giông sáng 30/4 tại Thủ đô Hà Nội không chỉ khiến các điểm vui chơi ngoài trời ở Hà Nội phải tạm dừng hoạt động mà người dân đi chơi dịp nghỉ lễ cũng được một phen di chuyển khó khăn qua nhiều tuyến đường ngập lụt.

Du khách trú mưa tại Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam.

Gần 9h sáng, mưa như trút nước khiến nhiều tuyến đường rơi vào cảnh ngập lụt nặng nề. Tại các điểm vui chơi ngoài trời như: phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, công viên Thủ Lệ, công viên Thống nhất…, các hoạt động đều phải tạm dừng do mưa to.



Ông Trần Văn Tâm, quê ở Nghệ An ra Hà Nội đi thăm Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam dịp này chia sẻ: “Tôi từ Nghệ An ra, giờ vào thăm Bảo tàng để xem năm nay có gì đổi mới. Khi nãy đi viếng lăng Bác, người rất đông nghĩ là không vào viếng được Bác, mà lại thêm trời mưa mọi người cũng tìm chỗ trú hết rồi”.

Mưa như trút nước khiến các phương tiện di chuyển chậm do tầm nhìn bị hạn chế.

Cùng các con ra Thủ đô Hà Nội đi chơi dịp này, anh Phạm Văn Trai, quê ở Ninh Bình cho biết thêm: “Ra Hà Nội từ lúc 4h sáng, tôi cho cháu đi thăm quan vào lăng Bác, giờ chuẩn bị đi ra phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm nhưng mưa quá. Nghỉ lễ 5 ngày cũng tranh thủ cho các cháu đi chơi”.

Tạm trú mưa tại trạm xe buýt dừng đón khách, chị Nguyễn Thu Huyền, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết, chị và gia đình những dịp nghỉ lễ đều có kế hoạch ra Hà Nội đi thăm Lăng Bác và một số địa điểm danh lam thắng cảnh ở Hà Nội. Tuy nhiên, trận mưa lớn sáng nay khiến chị và gia đình không thể thực hiện theo kế hoạch của mình.

“Hôm nay, gia đình tôi mới đi chơi dịp lễ, nghe thông báo thời tiết có mưa nhưng vẫn đi. Hơn 7h từ nhà đi, ra đến Hà Nội cũng đi được một số chỗ, định cho các cháu vào Công viên Thủ Lệ nhưng mưa quá nên quay ra”, chị Nguyễn Thu Huyền nói.

Mưa trắng trời tại nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội.

Mưa lớn không chỉ khiến hoạt động vui chơi tạm thời gián đoạn mà gây ra cảnh ùn ứ giao thông do ngập lụt tại nhiều tuyến đường ở các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng đã có mặt ngay tại các điểm ngập úng để kịp thời triển khai các giải pháp thoát nước, đồng thời phân luống giao thông đảm bảo cho nhân dân thủ đô có một ngày nghỉ lễ trọn vẹn./.