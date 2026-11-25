Trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng dài khoảng 44,3 km

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký Quyết định số 6382/QĐ-UBND phê duyệt phương án, vị trí công trình theo tuyến, tỷ lệ 1/500 Trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng, với chiều dài khoảng 44,3 km, đi qua 9 xã, phường, với 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 8 nút giao liên thông khác mức với các cầu qua sông Hồng. Phương án do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập tháng 11/2026, được Sở Xây dựng thẩm định.

Quyết định được ban hành trên cơ sở Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 ngày 23/4/2026; Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô và Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 11/5/2026 của HĐND thành phố Hà Nội về việc quyết định chủ trương đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng có chiều dài khoảng 44,3 km, đi qua địa bàn các xã, phường: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân. Điểm đầu tuyến tại nút giao với cầu Hồng Hà, thuộc xã Ô Diên; điểm cuối tại nút giao với cầu Mễ Sở, thuộc xã Hồng Vân.

Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được đề xuất xây dựng mới, trên cơ sở đi song song và cơ bản bám theo 2 bên đê Tả, Hữu sông Hồng. Ảnh: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

Phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội

Hướng tuyến phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026 và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6075/QĐ-UBND ngày 3/11/2026.

Tuyến đường được xác định là đường trục chính đô thị, gồm phần đường chính 6 làn xe cơ giới và phần đường gom 4 làn xe. Quy mô mặt cắt ngang được bố trí phù hợp với vị trí từng đoạn tuyến.

Các đoạn đi sát đê Hữu Hồng có mặt cắt ngang điển hình rộng 54 m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe trên đường gom phía sông. Các đoạn đi xa đê Hữu Hồng có mặt cắt ngang điển hình rộng 73,5 m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 4 làn xe trên hai đường gom.

Riêng đoạn đi qua cầu Long Biên được thiết kế bán hầm trên tuyến chính, với mặt cắt ngang điển hình rộng 66 m, gồm 6 làn xe cơ giới trong hầm và 4 làn xe đường bên ngoài hầm.

Tuyến đường bố trí 8 nút giao thông liên thông khác mức với các cầu: Hồng Hà, Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên, Chương Dương, Thanh Trì, Ngọc Hồi và Mễ Sở; không kết nối trực tiếp với các cầu Thăng Long, Long Biên, Trần Hưng Đạo và Vĩnh Tuy.

Giải pháp thiết kế và chỉ giới đường đỏ tại các nút giao với cầu sẽ được nghiên cứu trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Các nút giao với những tuyến đường ngang còn lại là nút giao bằng, được xác định sơ bộ trên cơ sở mạng lưới đường theo quy hoạch được duyệt.

Thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường của từng đoạn tuyến và phạm vi các nút giao sẽ được xác định cụ thể trong các đồ án quy hoạch chi tiết dọc hai bên đường và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường, bảo đảm các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, yêu cầu về an toàn phòng, chống lũ và an toàn đê điều.

Công khai hồ sơ phương án tuyến tại 9 xã, phường

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư, các đơn vị tiếp tục rà soát chỉ giới đường đỏ tuyến đường và các nút giao. Trường hợp cần thay đổi, điều chỉnh chỉ giới đường đỏ, phải lập hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi cập nhật vào báo cáo nghiên cứu khả thi và các hồ sơ, bản vẽ liên quan.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng giao Sở Xây dựng kiểm tra, xác nhận hồ sơ phương án, vị trí công trình theo tuyến đã được phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu phương án chỉ giới đường đỏ tại các nút giao chính dọc tuyến.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các đơn vị liên quan kiểm soát, bảo đảm yêu cầu về an toàn phòng, chống lũ và an toàn đê điều; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung những nội dung liên quan trong trường hợp cần thiết.

UBND 9 xã, phường có tuyến đường đi qua chịu trách nhiệm quản lý quy hoạch, kiến trúc, cấp phép xây dựng đối với các công trình dọc tuyến thuộc thẩm quyền; kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch và cập nhật phương án tuyến được duyệt vào các đồ án quy hoạch trên địa bàn.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và liên danh Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, nội dung thuyết minh, kết quả tính toán chiều rộng, quy mô mặt cắt ngang, số làn xe và các yếu tố kỹ thuật khác của tuyến đường trong hồ sơ trình duyệt.

Thành phố giao liên danh ba doanh nghiệp trên chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường có tuyến đường đi qua và các đơn vị liên quan tổ chức công khai hồ sơ phương án, vị trí công trình theo tuyến, tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư để người dân được biết.