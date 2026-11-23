Ngày 20/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Quyết định số 6380/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án, vị trí công trình theo tuyến, tỷ lệ 1/500 - Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng, do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập tháng 11/2026, được Sở Xây dựng thẩm định.

Theo quyết định, tuyến đại lộ cảnh quan Tả Hồng đi qua địa bàn các phường, xã: Yên Lãng, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng, thành phố Hà Nội.

Tuyến có chiều dài khoảng 35,04 km, điểm đầu tại nút giao với cầu Hồng Hà, thuộc địa phận xã Mê Linh; điểm cuối tại vị trí tuyến hết địa phận thành phố Hà Nội, thuộc xã Bát Tràng.

Hướng tuyến được xác định phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đã được UBND thành phố phê duyệt ngày 3/11/2026.

Ảnh minh họa

Đại lộ có 6 làn xe chính, mặt cắt rộng tới 73,5 m

Theo phương án được phê duyệt, trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng là đường trục chính đô thị, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và phần đường gom 4 làn xe.

Đối với các đoạn tuyến đi sát đê Tả Hồng, mặt cắt ngang điển hình rộng 54 m, bao gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe đường gom phía sông.

Các đoạn tuyến đi xa đê Tả Hồng có mặt cắt ngang điển hình rộng 73,5 m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 4 làn xe trên 2 đường gom.

Tại một số đoạn tuyến do điều kiện địa hình nên áp dụng một số mặt cắt sau. Cụ thể, đoạn tuyến cầu vượt qua sông Đuống có mặt cắt ngang cầu điển hình rộng 56 m.

Đoạn từ chân cầu khu vực Bắc Cầu đến đầu cầu Long Biên được thu hẹp mặt cắt ngang xuống 49,5 m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe hỗn hợp. Phương án này nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các công trình di tích, tôn giáo, tín ngưỡng trong khu vực như đền Rừng, đền Mẫu Thoải Phúc Xá...

Đối với đoạn tuyến đi qua cầu Long Biên và cầu Chương Dương, phương án thiết kế bán hầm được nghiên cứu với mặt cắt ngang điển hình rộng 55,5 m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe hỗn hợp.

Riêng đoạn đi trùng đê Bát Tràng, mặt cắt ngang điển hình rộng 44,5 m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính. Phương án tận dụng đường mặt đê Bát Tràng và đường hiện trạng chân đê phía bên trong làm đường gom, nhằm giảm khối lượng giải phóng mặt bằng.

Quy hoạch 8 nút giao liên thông khác mức với các cầu qua sông Hồng

Một trong những nội dung đáng chú ý của phương án là việc tổ chức hệ thống nút giao trên toàn tuyến. Theo đó, trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng được quy hoạch 8 nút giao liên thông khác mức với các cầu Hồng Hà, Liên Trung, Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vĩnh Tuy và Thanh Trì. Giải pháp thiết kế và chỉ giới đường đỏ tại các nút giao với cầu sẽ tiếp tục được nghiên cứu trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Đối với các nút giao với những tuyến đường ngang còn lại, phương án tổ chức giao thông chủ yếu là nút giao bằng, được xác định sơ bộ trên cơ sở mạng lưới đường theo quy hoạch đã được duyệt.

UBND thành phố Hà Nội cũng lưu ý, thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường của từng đoạn tuyến và phạm vi các nút giao trong hồ sơ hiện nay chỉ mang tính sơ bộ. Những nội dung này sẽ tiếp tục được bổ sung, xác định cụ thể trong các đồ án quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành về an toàn phòng, chống lũ, an toàn đê điều theo quy định.

Về tổ chức thực hiện, UBND thành phố giao Sở Xây dựng kiểm tra, xác nhận hồ sơ phương án được phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, nghiên cứu phương án chỉ giới đường đỏ tại các nút giao chính dọc tuyến.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị liên quan kiểm soát, bảo đảm các yêu cầu về an toàn phòng, chống lũ và an toàn đê điều theo quy định.

UBND các phường, xã có tuyến đường đi qua được giao quản lý quy hoạch, kiến trúc; thực hiện cấp phép xây dựng theo thẩm quyền, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, nội dung thuyết minh và kết quả tính toán xác định bề rộng, quy mô mặt cắt ngang, số làn xe cùng các yếu tố kỹ thuật khác của tuyến đường trong hồ sơ Phương án, vị trí công trình theo tuyến, tỉ lệ 1/500 - Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng trình duyệt.

UBND thành phố Hà Nội giao liên danh Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức công khai hồ sơ phương án, vị trí công trình theo tuyến, tỉ lệ 1/500 - Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng được duyệt và báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Phương án, vị trí công trình theo tuyến, tỉ lệ 1/500 - Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng để các tổ chức, cá nhân và nhân dân được biết.