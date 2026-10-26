Hà Nội quy hoạch tuyến đường sắt vành đai phía Đông dài 48km, kết nối với Hưng Yên

Tuyến chính dài khoảng 31km, kết nối nhiều nhánh đường sắt

Theo dự thảo Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội, tuyến đường sắt vành đai phía Đông được định hướng kết nối Ngọc Hồi – Thường Tín – Kim Sơn và các nhánh đường sắt đi Lạc Đạo. Tuyến được đề xuất xây dựng theo quy mô đường đôi, tốc độ thiết kế 120km/h, góp phần tăng cường khả năng liên thông giữa các tuyến đường sắt quốc gia.

Theo dự thảo Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội, tuyến đường sắt vành đai phía Đông được định hướng kết nối Ngọc Hồi – Thường Tín – Kim Sơn và các nhánh đường sắt đi Lạc Đạo.

Dự án tuyến đường sắt quốc gia vành đai phía Đông, đoạn Ngọc Hồi – Kim Sơn, do UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản đầu tư, đã khởi công ngày 28/8/2026. Cùng với dự án cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM đoạn Phú Xuyên – Ngọc Hồi, công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội.

Định hướng này được đặt ra trong bối cảnh mạng lưới đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội được quy hoạch theo hướng không đi xuyên tâm qua ga Hà Nội, qua đó tăng khả năng kết nối giữa các tuyến và nâng cao hiệu quả khai thác.

Theo phương án trong dự thảo quy hoạch, tuyến chính Ngọc Hồi – Thường Tín – Kim Sơn có chiều dài khoảng 31km. Các nhánh kết nối được đề xuất gồm Thường Tín – Lạc Đạo mới dài 7,1km, một nhánh khác dài 4,55km và nhánh Thường Tín – Kim Sơn dài 6,85km.

Tổng chiều dài các tuyến và nhánh theo số liệu nêu trong dự thảo là khoảng 49,5km. Đây là tổng chiều dài cộng các đoạn được liệt kê, trong khi tiêu đề thông tin ban đầu nêu tuyến dài hơn 48km.

Về hướng tuyến, đường sắt xuất phát từ ga Ngọc Hồi, đi qua khu vực Quốc lộ 1A cũ và đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, sau đó chạy song song về phía ngoài đường Vành đai 4. Tuyến vượt sông Hồng bằng cầu Mễ Sở, tiếp tục đi qua địa bàn tỉnh Hưng Yên và kết nối với mạng lưới đường sắt tại ga Kim Sơn, ga Lạc Đạo mới.

Phương án kết nối này được định hướng tạo thêm liên kết giữa khu vực phía Nam Hà Nội với các tuyến đường sắt trong khu vực, đồng thời mở rộng khả năng tổ chức vận tải hàng hóa và hành khách trên mạng lưới đường sắt quốc gia.

Đề xuất đường đôi, tốc độ thiết kế 120km/h

Theo dự thảo, tuyến đường sắt vành đai phía Đông được đề xuất xây dựng với quy mô đường đôi, khổ đường 1.435mm và tốc độ thiết kế 120km/h.

Theo dự thảo, tuyến đường sắt vành đai phía Đông được đề xuất xây dựng với quy mô đường đôi, khổ đường 1.435mm và tốc độ thiết kế 120km/h.

Các ga dự kiến trên tuyến gồm Ngọc Hồi, Thường Tín mới, Hưng Long, Lạc Đạo mới và Kim Sơn. Đây là những điểm kết nối quan trọng trong phương án tổ chức khai thác và liên thông giữa các đoạn tuyến.

Về phương án xây dựng, tuyến chính dự kiến kết hợp các đoạn đi trên mặt đất và trên cao nhằm vượt qua đường bộ, đường sắt hiện hữu, sông và các công trình hạ tầng khác.

Riêng ga Hưng Long đang được nghiên cứu theo hai phương án: xây dựng trên mặt đất hoặc trên cao. Phương án cuối cùng sẽ được lựa chọn sau khi đánh giá, so sánh hiệu quả đầu tư.

Việc xác định hướng tuyến, quy mô kỹ thuật, vị trí nhà ga và phương án kết nối là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, phục vụ quá trình nghiên cứu, triển khai dự án trong các bước tiếp theo.

Khi được triển khai đồng bộ với các tuyến đường sắt liên quan, tuyến vành đai phía Đông được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội, tăng khả năng liên thông giữa các tuyến quốc gia và nâng cao hiệu quả khai thác trong dài hạn.