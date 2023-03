Hà Nội ra quân tổng kiểm tra xử lý vi phạm trật tự giao thông, trật tự đô thị

Triển khai Kế hoạch số 01 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội từ hôm nay đến ngày 31/3, các đoàn kiểm tra của thành phố sẽ kiểm tra đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng; kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố.

Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại lễ ra quân

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đao 197 thành phố sẽ yêu cầu các đơn vị chức năng như sở giao thông vận tải, công an thành phố tăng cường rà soát, kiểm tra tất cả các điểm đỗ, điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn. Yêu cầu Ban Chỉ đạo 197 các quận, huyện, thị xã đăng ký danh sách các tuyến phố điểm về trật tự và văn minh đô thị. Đặc biệt, các lực lượng chức năng phải kịp thời xử lý, giải quyết kịp thời các vi phạm theo phản ánh của người dân.

Các đơn vị của công an Hà Nội ra quân

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết: “Trong đợt ra quân này, lực lượng công an các cấp sẽ là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương và là lực lượng thường trực để cùng với các lực lượng chức năng khác ra quân giải quyết triệt để tất cả các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và trật tự nơi công cộng. Đợt ra quân này yêu cầu tất cả các lực lượng thực hiện trên quan điểm hết sức nghiêm túc và kiên quyết triệt để có sự điều tra cơ bản và có những giải pháp phù hợp với từng nhóm hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị”.

Hà Nội ra quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Phát biểu lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị, lực lượng chức năng tại cơ sở cần nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa. Bởi thực tế trong thời gian qua, thành phố triển khai nhiều kế hoạch, có rất nhiều biện pháp, giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị; có nơi, có lúc cũng đã có nhiều kết quả rất tích cực, có nhiều mô hình, cách làm hay, nhưng chưa duy trì được, chưa tạo ra được sự bền vững, ổn định. Vì vậy, cần huy động toàn diện các lực lượng, phương tiện tham gia phá dỡ khi cần cưỡng chế; tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm theo hình thức "cuốn chiếu" làm từng tuyến phố, từng khu vực, không bỏ sót vi phạm. Kiên quyết cưỡng chế các trường hợp chống đối, lập biên bản vi phạm hành chính thu giữ phương tiện đồ vật vi phạm, tháo dỡ các biển quảng cáo, mái che, mái vẩy vi phạm chiếm dụng hè phố, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị theo đúng quy định của pháp luật.

“Qua chiến dịch này, đề nghị Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã nghiên cứu xây dựng và duy trì các tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn, chú trọng vào các tuyến phố trung tâm, tuyến phố xuyên trục, hướng tâm; tuyến phố trước đây là “điểm đen” về vi phạm trật tự đô thị”, Sau thời gian ra quân, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo đánh giá thực trạng trật tự đô thị trên địa bàn, nguyên nhân và giải pháp, phân tích mối tương quan giữa duy trì trật tự đô thị và sự phát triển của kinh tế - xã hội trên địa bàn quản lý, hiệu quả của những biện pháp đã áp dụng để giải quyết tận gốc vấn đề hoặc tham mưu UBND thành phố các chính sách quản lý phù hợp”, ông Lê Hồng Sơn nhấn mạnh./.