Hà Nội rào chắn, cấm đường để xây nhà ga Cát Linh

Theo Sở GTVT Hà Nội, thi công hầm và ga ngầm S10, được áp dụng thi công theo công nghệ mới nhất, kỹ thuật phức tạp vì vậy cần quây rào chắn, hạn chế các phương tiện qua khu vực trên. Cụ thể, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội đã tiến hành rào chắn lòng đường và toàn bộ vỉa hè phía Bắc đường Cát Linh đoạn từ ngã 5 Giảng Võ-Hào Nam-Cát Linh đến đầu ngõ 27 phố Cát Linh, chiều dài khoảng 260m (đoạn khách sạn Pullman). Lòng đường và toàn bộ vỉa hè phía Bắc đường Cát Linh dài khoảng 260m (từ ngã 5 Giảng Võ - Hào Nam - Cát Linh đến đầu ngõ 27 phố Cát Linh) đã được rào chắn. Phần mặt đường còn lại từ 4 - 4,6m sẽ bố trí một làn xe hỗn hợp (ô tô, xe máy, xe đạp) đi một chiều theo hướng từ ngã 5 Giảng Võ - Hào Nam - Cát Linh đi hướng Trịnh Hoài Đức. Trong thời gian thi công giai đoạn 1 ga ngầm S10 (gần 8 tháng), sẽ cấm toàn bộ phương tiện đi qua khu vực công trường đã rào chắn từ ngõ 27 Cát Linh đến ngã 5 Giảng Võ –Hào Nam) theo hướng từ Trịnh Hoài Đức đi ngã 5 Giảng Võ - Hào Nam. Chiều từ ngã 5 Giảng Võ - Hào Nam đi hướng Trịnh Hoài Đức, chiều rộng mặt đường còn lại từ 4m-4,6m bố trí 1 làn xe hỗn hợp gồm xe con, xe máy, xe đạp, còn lại cấm tất cả các loại phương tiện khác (cấm xe buýt, cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ, xe ca, xe tải…); cấm dừng, cấm đỗ xe khu vực công trường. Đối với Khách sạn Pullman và Viện khoa học công nghệ kinh tế xây dựng, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội đã phối hợp thi công xén hè làm đường tạm 3m để ra vào thuận lợi tránh tắc đường, đồng thời Khách sạn Pullman đã mở thêm cổng ra phía đường Giảng Võ. Về phương án phân luồng từ xa, cấm xe ô tô hoạt động trên phố Trịnh Hoài Đức chiều từ Nguyễn Thái Học đi Cát Linh, xe buýt được phép hoạt động (xe buýt, xe máy, xe đạp được hoạt động hai chiều); cấm ô tô hoạt động trên ngõ 11 Trịnh Hoài Đức theo chiều từ Trịnh Hoài Đức đi Nguyễn Thái Học. Ảnh: Công nhân tiến hành tháo dỡ giải phân cách. Cấm ô tô trên phố An Trạch theo chiều từ Hào Nam đến Cát Linh trong giờ cao điểm (sáng từ 06h00 đến 09h00, chiều từ 16h30 đến 19h30). Phố Cát Linh (đoạn từ phố Trịnh Hoài Đức đến phố Tôn Đức Thắng): Cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ giờ cao điểm (sáng từ 06h00 đến 09h00, chiều từ 16h30 đến 19h30) đi vào phố Cát Linh theo chiều từ ngã tư với Tôn Đức Thắng đến ngã tư với phố Trịnh Hoài Đức. (Ảnh: vỉa hè ở khách sạn Pullman và Viện khoa học công nghệ kinh tế xây dựng được rào chắn để xén hè). Cấm các loại phương tiện từ các phố Bích Câu, Đặng Trần Côn rẽ trái vào phố Cát Linh. Hướng giao thông đi vào trung tâm (từ phố Giảng Võ, phố Hào Nam) đi theo đoạn đường Giảng Võ nhỏ rẽ phải vào phố Nguyễn Thái Học để đi vào trung tâm hoặc từ Hào Nam đi An Trạch - Cát Linh - Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Công nhân tháo ốc ở giải phân cách). Hướng giao thông từ Trung tâm thành phố đi ra sẽ đi theo hướng phố Trịnh Hoài Đức - Nguyễn Thái Học - Lê Trực - Trần Phú - Sơn Tây - Kim Mã hoặc theo hướng Cát Linh - An Trạch - Hào Nam hoặc đi theo hướng Tôn Đức Thắng - Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu. Sở GTVT Hà Nội cũng thực hiện tổ chức điều chỉnh các tuyến buýt có lộ trình qua đây. Hiện đang có 3 tuyến xe bus đang lưu thông, khai thác qua khu vực này. Đối với hướng đi từ Cầu Giấy về Trung tâm thành phố Hà Nội có tuyến 23, 25. Trong đó, tuyến 25 là tuyến có lộ trình Nam Thăng Long đi bến xe Giáp Bát, tuyến 23 là tuyến vòng kín xuất phát từ đường Nguyễn Công Trứ. Đối với hướng đi từ Trung tâm thành phố Hà Nội về Cầu Giấy có 3 tuyến là 23, 25, 38, trong đó tuyến 38 là tuyến đi từ bến xe Nam Thăng Long đi Mai Động. Phương án điều chỉnh cụ thể: Điều chỉnh tuyến 25: đi theo lộ trình Kim Mã - Trịnh Hoài Đức - Cát Linh.... chiều ngược lại: Cát Linh - Trịnh Hoài Đức - Lê Trực - Trần Phú - Kim Mã. Điều chỉnh tuyến 23 theo lộ trình chiều đi: Giảng Võ – Nguyễn Thái Học - Cửa Nam - lộ trình cũ. Chiều ngược lại đi theo hướng Trần Phú - Sơn Tây - Kim Mã - Giảng Võ. Điều chỉnh tuyến 38: Văn Miếu - Cát Linh - Trịnh Hoài Đức - Trần Phú - Giảng Võ (nhỏ) - Giảng Võ - lộ trình cũ. Sở GTVT sẽ thực hiện thử nghiệm trong vòng 10 ngày. Sau thời gian vận hành thử 10 ngày mà giao thông ổn định thì sẽ rào chắn và triển khai thi công; trong trường hợp có phát sinh, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cùng các cơ quan liên quan sẽ phối hợp, điều chỉnh kịp thời cho hợp lý nhất./. 711c28e568efe5cdc05fde3a930fa022/5af7c190/2018_05_10/Produce_1.mp4

