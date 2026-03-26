Hà Nội sắp xếp lại mạng lưới trường học: Dự kiến giảm 35 trường công lập

Thứ Năm, 15:23, 26/03/2026
VOV.VN - Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất sắp xếp lại mạng lưới trường học công lập giai đoạn 2026–2027, dự kiến giảm 35 trường do nhiều cơ sở có quy mô nhỏ, chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Theo văn bản của Sở GD&ĐT Hà Nội gửi UBND thành phố ngày 25/3, cơ quan này đề xuất phương án sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Cụ thể, trong giai đoạn 2026–2027, dự kiến giảm 35 trường công lập. Trong đó, cấp mầm non giảm 23 trường (từ 811 xuống 788), tiểu học giảm 4 trường (từ 728 xuống 724), THCS giảm 8 trường (từ 614 xuống 606). Các trường liên cấp tiểu học–THCS và THCS–THPT mỗi cấp giảm 1 trường.

ha noi sap xep lai mang luoi truong hoc du kien giam 35 truong cong lap hinh anh 1
Sáp nhập trường nhằm bảo đảm quy mô lớp, số lượng học sinh theo quy định, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động

Việc sắp xếp tập trung tại 18 xã, phường gồm: Bạch Mai, Bồ Đề, Chương Mỹ, Cửa Nam, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hồng Hà, Ngọc Hà, Sơn Tây, An Khánh, Chương Dương, Đan Phượng, Phú Cát, Phúc Lộc, Thạch Thất, Yên Bài, Phú Nghĩa, Minh Châu.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường được đề xuất sắp xếp chủ yếu do quy mô nhỏ, chưa đạt mức tối thiểu theo quy định. Nhiều cơ sở có số lớp ít, chỉ từ 5–8 lớp; một số trường gặp khó khăn trong tuyển sinh, số lượng học sinh thấp, sĩ số không đảm bảo.

Việc sáp nhập nhằm hình thành các trường có quy mô lớp và số lượng học sinh phù hợp, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức theo quy định hiện hành, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

Giai đoạn 2028–2030, việc sắp xếp sẽ tiếp tục thực hiện đối với các trường có quy mô dưới chuẩn, như mầm non dưới 15 lớp, tiểu học dưới 20 lớp, THCS dưới 23 lớp.

Bên cạnh đó, thành phố cũng định hướng triển khai các mô hình trường liên cấp và liên kết mạng lưới trường học giữa các phường, xã nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục.

Thu Hằng/VOV.VN
Tin liên quan

Nhiều trường được xây mới, Hà Nội nỗ lực giải bài toán thiếu trường lớp
Nhiều trường được xây mới, Hà Nội nỗ lực giải bài toán thiếu trường lớp

VOV.VN - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho rằng, khó khăn lớn của Hà Nội hiện nay là phát triển mạng lưới trường học theo quy hoạch tại một số địa bàn chưa đáp ứng được tốc độ tăng dân số, bên cạnh đó tiến độ triển khai một số dự án xây dựng trường học trong quy hoạch còn chậm. Ở một số quận vẫn có tình trạng sĩ số lớp học cao hơn quy định.

Cuộc đua vào lớp 10: Hà Nội công bố 6 diện tuyển thẳng
Cuộc đua vào lớp 10: Hà Nội công bố 6 diện tuyển thẳng

VOV.VN - Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027 tại Hà Nội ghi nhận nhiều điểm mới, trong đó đáng chú ý là lần đầu tiên thành phố bỏ phân tuyến tuyển sinh. Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng công bố 6 trường hợp được tuyển thẳng vào các trường THPT công lập, mở ra cơ hội “đặc cách” cho một số nhóm học sinh.

