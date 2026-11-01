Hà Nội sẽ đo lường mức độ hạnh phúc của người dân theo 50 tiêu chí

Văn bản do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu ký ban hành gồm 5 trụ cột với 50 tiêu chí. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để thành phố xây dựng chính sách, nâng cao chất lượng cuộc sống và mức độ hài lòng của người dân.

Theo quyết định, việc đo lường nhằm đánh giá kết quả phát triển của Thủ đô từ góc nhìn của người dân, phản ánh mức độ tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ, cảm giác an toàn, niềm tin và sự hài lòng đối với chất lượng cuộc sống.

Đáng chú ý, Hà Nội xác định chuyển trọng tâm đánh giá từ việc “Thành phố đạt được những gì” sang “người dân cảm nhận cuộc sống của mình như thế nào và có thực sự hạnh phúc hay không”.

Ảnh minh hoạ

Bộ tiêu chí gồm 5 trụ cột, mỗi trụ cột có 10 tiêu chí, bao quát các lĩnh vực thiết yếu trong đời sống.

Trụ cột thứ nhất về đời sống kinh tế, việc làm và khả năng phát triển, đánh giá thu nhập, khả năng đáp ứng nhu cầu thiết yếu, sự ổn định việc làm, cơ hội phát triển nghề nghiệp, cân bằng công việc - cuộc sống và khả năng bảo đảm chỗ ở.

Trụ cột thứ hai về mối quan hệ gia đình, cộng đồng và xã hội, tập trung đánh giá sự hòa thuận trong gia đình, quan hệ xã hội, mức độ gắn kết cộng đồng, sự tương trợ và khả năng tham gia các công việc chung của người dân.

Trụ cột thứ ba về dịch vụ xã hội, an sinh và phúc lợi xã hội, đo lường khả năng tiếp cận, chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, bảo hiểm, trợ giúp xã hội và mức độ chính quyền lắng nghe, giải quyết kiến nghị.

Trụ cột thứ tư về văn hóa, môi trường sống, không gian đô thị và chất lượng sống, đánh giá chất lượng nhà ở, không khí, cây xanh, không gian công cộng, giao thông, vệ sinh môi trường, ngập úng và sức khỏe thể chất, tinh thần.

Trụ cột thứ năm về quản trị đô thị, an toàn, kỷ cương và niềm tin xã hội, tập trung vào an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, an toàn thông tin, chất lượng dịch vụ hành chính công và niềm tin vào chính quyền.

Theo kế hoạch, khảo sát được triển khai tại 126 xã, phường trên địa bàn Hà Nội, với đối tượng là công dân từ 18 tuổi trở lên đang cư trú tại thành phố, bao gồm cả người tạm trú, thuê nhà và lao động di cư đáp ứng điều kiện.

Năm 2026, thành phố dự kiến thực hiện 8.860 phiếu khảo sát trực tiếp, tương đương khoảng 1‰ dân số. Giai đoạn 2027-2030, quy mô khảo sát tăng lên khoảng 2‰ dân số mỗi năm.

Khảo sát trực tiếp được thực hiện vào quý IV hằng năm. Thành phố đồng thời triển khai khảo sát trực tuyến trên ứng dụng iHanoi hoặc các nền tảng chính thức khác để bổ sung thông tin, theo dõi xu hướng.

Chỉ số hạnh phúc được tính theo thang điểm 10, điểm càng cao thể hiện mức độ cảm nhận tích cực và hạnh phúc càng lớn.

Kết quả sẽ được tổng hợp, kiểm định và công bố hằng năm, dự kiến vào dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội được giao chủ trì triển khai, tổng hợp kết quả, tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân Thủ đô.

Toàn văn Bộ tiêu chí đo lường Chỉ số hạnh phúc