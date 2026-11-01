English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội sẽ đo lường mức độ hạnh phúc của người dân theo 50 tiêu chí

Chủ Nhật, 10:55, 01/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 30/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6004/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí và phương pháp khảo sát, đo lường Chỉ số hạnh phúc của người dân Thủ đô giai đoạn 2026-2030.

Văn bản do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu ký ban hành gồm 5 trụ cột với 50 tiêu chí. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để thành phố xây dựng chính sách, nâng cao chất lượng cuộc sống và mức độ hài lòng của người dân.

Theo quyết định, việc đo lường nhằm đánh giá kết quả phát triển của Thủ đô từ góc nhìn của người dân, phản ánh mức độ tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ, cảm giác an toàn, niềm tin và sự hài lòng đối với chất lượng cuộc sống.

Đáng chú ý, Hà Nội xác định chuyển trọng tâm đánh giá từ việc “Thành phố đạt được những gì” sang “người dân cảm nhận cuộc sống của mình như thế nào và có thực sự hạnh phúc hay không”.

ha noi se do luong muc do hanh phuc cua nguoi dan theo 50 tieu chi hinh anh 1
Ảnh minh hoạ

Bộ tiêu chí gồm 5 trụ cột, mỗi trụ cột có 10 tiêu chí, bao quát các lĩnh vực thiết yếu trong đời sống.

Trụ cột thứ nhất về đời sống kinh tế, việc làm và khả năng phát triển, đánh giá thu nhập, khả năng đáp ứng nhu cầu thiết yếu, sự ổn định việc làm, cơ hội phát triển nghề nghiệp, cân bằng công việc - cuộc sống và khả năng bảo đảm chỗ ở.

Trụ cột thứ hai về mối quan hệ gia đình, cộng đồng và xã hội, tập trung đánh giá sự hòa thuận trong gia đình, quan hệ xã hội, mức độ gắn kết cộng đồng, sự tương trợ và khả năng tham gia các công việc chung của người dân.

Trụ cột thứ ba về dịch vụ xã hội, an sinh và phúc lợi xã hội, đo lường khả năng tiếp cận, chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, bảo hiểm, trợ giúp xã hội và mức độ chính quyền lắng nghe, giải quyết kiến nghị.

Trụ cột thứ tư về văn hóa, môi trường sống, không gian đô thị và chất lượng sống, đánh giá chất lượng nhà ở, không khí, cây xanh, không gian công cộng, giao thông, vệ sinh môi trường, ngập úng và sức khỏe thể chất, tinh thần.

Trụ cột thứ năm về quản trị đô thị, an toàn, kỷ cương và niềm tin xã hội, tập trung vào an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, an toàn thông tin, chất lượng dịch vụ hành chính công và niềm tin vào chính quyền.

Theo kế hoạch, khảo sát được triển khai tại 126 xã, phường trên địa bàn Hà Nội, với đối tượng là công dân từ 18 tuổi trở lên đang cư trú tại thành phố, bao gồm cả người tạm trú, thuê nhà và lao động di cư đáp ứng điều kiện.

Năm 2026, thành phố dự kiến thực hiện 8.860 phiếu khảo sát trực tiếp, tương đương khoảng 1‰ dân số. Giai đoạn 2027-2030, quy mô khảo sát tăng lên khoảng 2‰ dân số mỗi năm.

Khảo sát trực tiếp được thực hiện vào quý IV hằng năm. Thành phố đồng thời triển khai khảo sát trực tuyến trên ứng dụng iHanoi hoặc các nền tảng chính thức khác để bổ sung thông tin, theo dõi xu hướng.

Chỉ số hạnh phúc được tính theo thang điểm 10, điểm càng cao thể hiện mức độ cảm nhận tích cực và hạnh phúc càng lớn.

Kết quả sẽ được tổng hợp, kiểm định và công bố hằng năm, dự kiến vào dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội được giao chủ trì triển khai, tổng hợp kết quả, tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân Thủ đô.

Toàn văn Bộ tiêu chí đo lường Chỉ số hạnh phúc 

Hoàng Lâm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM đo “chỉ số hạnh phúc”, khi cảm nhận của người dân thành dữ liệu quản trị
TP.HCM đo “chỉ số hạnh phúc”, khi cảm nhận của người dân thành dữ liệu quản trị

VOV.VN - TP.HCM đang hiện thực hóa mục tiêu lọt top 100 đô thị đáng sống nhất thế giới vào năm 2050 bằng một bước đi đột phá: Đưa “hạnh phúc” trở thành dữ liệu quản trị công. Khảo sát thí điểm tại phường Thủ Đức cho thấy một tư duy quản lý mới: Lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân làm thước đo cho mọi chính sách.

TP.HCM đo “chỉ số hạnh phúc”, khi cảm nhận của người dân thành dữ liệu quản trị

TP.HCM đo “chỉ số hạnh phúc”, khi cảm nhận của người dân thành dữ liệu quản trị

VOV.VN - TP.HCM đang hiện thực hóa mục tiêu lọt top 100 đô thị đáng sống nhất thế giới vào năm 2050 bằng một bước đi đột phá: Đưa “hạnh phúc” trở thành dữ liệu quản trị công. Khảo sát thí điểm tại phường Thủ Đức cho thấy một tư duy quản lý mới: Lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân làm thước đo cho mọi chính sách.

Lần đầu tiên TP.HCM có địa phương đo chỉ số hạnh phúc người dân
Lần đầu tiên TP.HCM có địa phương đo chỉ số hạnh phúc người dân

VOV.VN - Phường Thủ Đức vừa trở thành địa phương đầu tiên tại TP.HCM công bố đo lường chỉ số hạnh phúc của người dân bằng phương pháp khoa học. Kết quả bước đầu cho thấy 71,9% người dân tự đánh giá đạt mức hạnh phúc, mở ra hướng quản trị đô thị mới, lấy sự hài lòng của dân làm trung tâm.

Lần đầu tiên TP.HCM có địa phương đo chỉ số hạnh phúc người dân

Lần đầu tiên TP.HCM có địa phương đo chỉ số hạnh phúc người dân

VOV.VN - Phường Thủ Đức vừa trở thành địa phương đầu tiên tại TP.HCM công bố đo lường chỉ số hạnh phúc của người dân bằng phương pháp khoa học. Kết quả bước đầu cho thấy 71,9% người dân tự đánh giá đạt mức hạnh phúc, mở ra hướng quản trị đô thị mới, lấy sự hài lòng của dân làm trung tâm.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục