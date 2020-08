Hà Nội thăm hỏi giáo viên bị ung thư não vẫn hoàn thành tốt nghiệm vụ

Ngày 17/8, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội do bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn Ngành giáo dục Hà Nội phối hợp Cấp học mầm non - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội do bà Hoàng Thanh Hương - Trưởng Phòng giáo dục mầm non đã tới thăm và tặng quà hỗ trợ hai giáo viên bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của hai huyện Mỹ Đức và huyện Ba Vì.

Lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội trao quà cho gia đình thầy giáo Đoàn Mạnh Cường.

Cùng tới thăm có đại diện Câu lạc bộ cán bộ quản lý các tập thể lao động xuất sắc cấp học mầm non Thành phố Hà Nội; lãnh đạo Liên đoàn lao động, Phòng GD-ĐT huyện Ba Vì, Phòng GDĐT huyện Mỹ Đức, Đảng ủy, chính quyền xã Bột Xuyên, Ban giám hiệu Trường Mầm non Đồng Tâm và Trường Mầm non Bột Xuyên.

Theo đó, đoàn công tác của Ngành Giáo dục Hà Nội đã đến thăm cô giáo Hoàng Thị Nga (sinh năm 1994) - xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, hiện là giáo viên Trường mầm non Đồng Tâm bị suy thận giai đoạn cuối và thầy Đoàn Mạnh Cường là giáo viên trường mầm non Đông Quang, huyện Ba Vì mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối.

Đây là hai giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do bản thân mắc bệnh hiểm nghèo song vẫn nỗ lực khắc phục, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại buổi tới thăm, Công đoàn ngành giáo dục Thành phố Hà Nội đã hỗ trợ hai thầy, cô giáo 15 triệu đồng.

Đồng thời, Câu lạc bộ cán bộ quản lý các tập thể lao động xuất sắc cấp học mầm non Hà Nội cùng toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp học mầm non các quận, huyện trên địa bàn Thành phố đã chung tay quyên góp, hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Nga số tiền 122 triệu đồng và thầy giáo Đoàn Mạnh Cường số tiền 123,5 triệu đồng.

Những lời động viên, chia sẻ thấm đượm nghĩa tình đồng chí, đồng nghiệp, là nguồn động viên lớn lao tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho hai thầy, cô giáo. Đây cũng là một hoạt động ý nghĩa, thắp lên ngọn lửa truyền thống về lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết của ngành giáo dục Hà Nội./.