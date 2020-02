Hà Nội thông tin việc xử lý sai phạm 8B Lê Trực và mương Phan Kế Bính

Chiều 25/2, thông tin về việc xử lý sai phạm tại mương Phan Kế Bính và công trình 8B Lê Trực, quận Ba Đình (Hà Nội), ông Tạ Văn Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, đối với vi phạm tại dự án 8B Lê Trực, lãnh đạo quận Ba Đình thẳng thắn nhận trách nhiệm việc quản lý trật tự xây dựng tại địa phương.

Công trình toà nhà 8 Lê Trực chưa tìm được phương án an toàn để tiếp tục tháo dỡ phần sai phạm.

Lãnh đạo quận Ba Đình cho hay, hiện nay UBND quận Ba Đình được Thành phố giao phối hợp với các sở, ngành xem xét giải quyết vi phạm trật tự xây dựng tại 8B Lê Trực.

Hiện phương án tháo dỡ sai phạm gặp vướng mắc về mặt kỹ thuật. Do đó, hiện nay chưa có phương án thiết kế đảm bảo kỹ thuật, đảm bảo an toàn trước và sau khi tháo dỡ đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là tháo dỡ bộ phận sai phạm tại công trình. Tuy nhiên, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bộ phận công trình còn lại, kể cả trong khi tháo dỡ và sau khi tháo dỡ. "Hiện chúng tôi đang tìm kiếm đơn vị thực hiện thiết kế, tư vấn thiết kế tháo dỡ. Nội dung này quận cũng đã báo cáo Thành phố về những khó khăn, vướng mắc để tìm giải pháp thực hiện".

“Quận Ba Đình khẳng định đã tìm rất nhiều nhà tư vấn, gửi văn bản trên 30 nhà tư vấn trên cả nước. Đây là những nhà tư vấn có uy tín đăng ký trên cổng thông tin của Nhà nước. Nhiều đơn vị trả lời thẳng không xử lý, nhiều đơn vị không trả lời. Chúng tôi cũng có báo cáo Thành phố hướng xử lý khi không tìm được đơn vị tư vấn”, ông Chiến nói.

Nhà hàng hải sản trên mương Phan Kế Bính.

Về tiến độ xử lý vi phạm tại mương Phan Kế Bính trong các báo cáo trước đây đã nêu rõ: đây là một tổ hợp các công trình có 4 công trình không phép. Năm 2018, UBND quận Ba Đình đã xử lý xong 4 công trình xây dựng không phép. Hiện nay còn 2 công trình xây dựng sai phép cả 2 thuộc diện GPMB để mở rộng làm đường Phan Kế Bính. Hội đồng GPMB đang tích cực làm việc với chủ đầu tư để lên phương án đền bù hỗ trợ tái định cư với cả 2 công trình này.

Liên quan đến sai phạm mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Đô, ngày 17/2 vừa qua, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu UBND Thành phố có báo trước ngày 30/4/2020./.