Hà Nội triển khai 1.200 hoạt động tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Ngày 17/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đồng thời phát động đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề "Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa".

Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội thông tin về kế hoạch triển khai cao điểm các hoạt động kỷ niệm ngày 27/7

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, đến nay 126/126 xã, phường đã xây dựng kế hoạch triển khai. Dự kiến toàn thành phố tổ chức khoảng 1.200 hoạt động "Ngày cuối tuần xanh" với gần 90.000 lượt người tham gia; trao gần 58.000 suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công và gia đình chính sách, tổng kinh phí khoảng 40 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa; tổ chức hơn 200 đợt khám, tư vấn sức khỏe cho gần 60.000 người có công; đồng thời đồng loạt thắp nến tri ân tại khoảng 500 nghĩa trang, đài tưởng niệm và nhà bia liệt sĩ.

“Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội yêu cầu toàn hệ thống Mặt trận tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"; giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công; hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; vận động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" với mục tiêu trên 30 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách; ra quân chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ và tổ chức Lễ thắp nến tri ân đồng loạt trên toàn thành phố”, Bà Trần Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, chuỗi hoạt động năm nay hướng tới lan tỏa sâu rộng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục truyền thống cách mạng, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân chăm lo người có công và tạo tiền đề cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào năm 2027.

Quang cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị triển khai các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, các hoạt động tri ân không chỉ là nhiệm vụ thường niên mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" và chăm lo người có công với cách mạng.

Để các hoạt động được triển khai hiệu quả, bà Bùi Huyền Mai đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường và các tổ chức thành viên khẩn trương thực hiện kế hoạch đã ban hành; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức các hoạt động đúng tiến độ, phù hợp thực tế địa phương.

Cùng với đó, các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là trên nền tảng số; tổ chức chu đáo các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, "Ngày Cuối tuần xanh", Lễ thắp nến tri ân và các hoạt động tưởng niệm, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Bà Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cũng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công, kịp thời phản ánh khó khăn, huy động nguồn lực xã hội chăm lo gia đình chính sách. Đồng thời, giao các ban chuyên môn tăng cường theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả để tham mưu Ban Thường trực chỉ đạo thống nhất trong toàn hệ thống.

Bà Bùi Huyền Mai bày tỏ tin tưởng, với sự phối hợp chặt chẽ của toàn hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên, các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ sẽ được tổ chức thiết thực, ý nghĩa, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào năm 2027.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Thành phố và Hội Cựu chiến binh Thành phố trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa 79 căn nhà cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 2,37 tỷ đồng; trao tặng 79 xe lăn cho các hội viên Cựu chiến binh là thương binh mắc bệnh hiểm nghèo, không còn khả năng đi lại và trao 130 suất quà tri ân tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh tiêu biểu và hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn