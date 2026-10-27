Hà Nội trình phương án chỉnh trang, tái thiết khu vực Hồ Hoàn Kiếm

Ngày 27/10, UBND thành phố Hà Nội đã có tờ trình gửi HĐND thành phố về quyết định chủ trương đầu tư đồng thời phê duyệt Nhà đầu tư thực hiện Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Dự kiến, nội dung này sẽ được trình HĐND thành phố Hà Nội xem xét tại Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề) được tổ chức vào ngày mai (28/10).

Phối cảnh tái thiết cảnh quan Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận được Hà Nội đưa ra lấy ý kiến Nhân dân hồi đầu tháng 9/2026

Theo UBND thành phố Hà Nội, mục tiêu đầu tư nhằm hình thành không gian quảng trường lớn, liên kết hồ Hoàn Kiếm với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và các khu vực lân cận; mở rộng không gian công cộng, tổ chức lại hệ thống giao thông và không gian ngầm; bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời bổ sung các chức năng văn hóa, dịch vụ phù hợp. Hoàn thành toàn bộ dự án năm 2029.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 22.229 tỷ đồng. (Tổng mức đầu tư được xác định tại bước quyết định chủ trương đầu tư là sơ bộ và sẽ được tính toán, chuẩn xác trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định. UBND Thành phố đề nghị Kiểm toán nhà nước tham gia kiểm toán ngay từ giai đoạn triển khai dự án, làm cơ sở rà soát, xác định tổng mức đầu tư và các khoản chi phí đầu tư, bảo đảm quản lý, sử dụng nguồn lực đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả). Mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2029.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần bao gồm:

Dự án thành phần độc lập 1: Giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực thực hiện Dự án với quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng: 66,82 ha; Quy mô sử dụng đất đề xuất dự án: Khoảng 30,82 ha (không bao gồm ô đất B1.6 và ô B4.13 - HH1 thực hiện theo dự án riêng).

Sơ bộ tổng mức đầu tư: 9.924 tỷ đồng bằng hình thức đầu tư công với nguồn vốn từ ngân sách Thành phố.

Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại ngầm tại khu vực Công viên, Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm (lô B2.5) và khu vực Công viên, Quảng trường phía Bắc hồ Hoàn Kiếm (lô B1.3). Quy mô dự kiến 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 82.608 m². Sơ bộ tổng mức đầu tư: 4.611 tỷ đồng.

Hình thức đầu tư là đầu tư trực tiếp theo quy định của pháp luật về đầu tư. Nguồn vốn: vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư (tối thiểu 20%, khoảng 922 tỷ đồng) và vốn huy động hợp pháp khác (khoảng 3.689 tỷ đồng).

Dự kiến sơ bộ tiền thuê đất từ khai thác, sử dụng không gian ngầm khoảng 1.604 tỷ đồng để tạo nguồn thu ngân sách thanh toán cho Dự án thành phần 3. Nhà đầu tư thực hiện Dự án: Công ty Cổ phần Bất động sản Mặt Trời Thủ đô.

Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng công trình và cải tạo chỉnh trang cảnh quan Hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận theo phương thức PPP - loại hợp đồng BT.

Quy mô dự kiến: Xây mới khu vực Trụ sở UBND Thành phố (khoảng 3.518 tỷ đồng); Cải tạo, chỉnh trang Trụ sở HĐND Thành phố (khoảng 268 tỷ đồng); Cải tạo, chỉnh trang Khu vực phía Đông Nam hồ Hoàn Kiếm (khoảng 3.908 tỷ đồng).

Sơ bộ tổng mức đầu tư: 7.694 tỷ đồng. Nguồn vốn do nhà đầu tư huy động, gồm vốn chủ sở hữu tối thiểu 15% (khoảng 1.154 tỷ đồng) và vốn huy động hợp pháp khác tối đa 85% (khoảng 6.540 tỷ đồng).

Phương thức thanh toán cho nhà đầu tư: Thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước và giá trị cho thuê đất khai thác sử dụng không gian ngầm của Dự án thành phần 2 hoặc thanh toán bằng ngân sách nhà nước từ nguồn ngân

sách nhà nước thu được sau đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản công.

Sơ bộ quỹ đất dự kiến thanh toán gồm: 6 quỹ đất quy mô khoảng 7,31ha, giá trị sơ bộ khoảng 4.878 tỷ đồng với thứ tự ưu tiên như sau:

- Khu đất tại Tràng Tiền, ô quy hoạch B4.5-TM1, B4.5-TM2, B4.5-TM3 (0,77 ha).

- Khu đất hai bên Bưu điện tại ô quy hoạch B4.3-TM1, B4.3-TM2 (0,52 ha).

- Khu đất số 1-3 Tăng Bạt Hổ (2,29 ha).

- Khu đất số 5 Lê Thánh Tông (0,34 ha).

- Khu đất số 15 Hai Bà Trưng (0,09 ha).

- Khu đất tại thôn Mai Lâm, xã Đông Anh (3,30 ha).

Tờ trình của UBND thành phố Hà Nội cho biết các quỹ đất nêu trên chỉ là dự kiến để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 3. Việc sử dụng các quỹ đất nêu trên có thể xem xét giao Nhà đầu tư thực hiện dự án hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT theo quy định pháp luật. Nhà đầu tư thực hiện Dự án: Công ty Cổ phần Bất động sản Mặt Trời Thủ đô.