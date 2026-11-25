Theo UBND thành phố, Hà Nội hiện có 608.641 người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng. Trong đó, 606.537 người nhận qua tài khoản, đạt 99,65%; 2.104 người nhận tiền mặt tại các điểm chi trả. Đáng chú ý, trong nhóm nhận qua tài khoản có 78.067 người đang ủy quyền cho người khác nhận thay. Đây là những nhóm cần được rà soát, tuyên truyền và hỗ trợ chuyển sang tài khoản cá nhân chính chủ.

Hà Nội vận động hơn 78.000 người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản chính chủ

Kế hoạch triển khai trên toàn thành phố từ ngày 20/11/2026 đến hết 30/6/2027; đợt cao điểm diễn ra từ ngày 1/5 đến 30/6 nhằm đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt, tăng tính minh bạch, an toàn, tạo thuận lợi cho người hưởng và nâng cao hiệu quả quản lý. Thành phố cũng hướng tới từng bước tích hợp, sử dụng Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID theo quy định. Hoạt động này gắn với mục tiêu chuyển đổi số quốc gia tại Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng vận động gồm người đang nhận tiền mặt; người nhận qua tài khoản của người khác theo hình thức ủy quyền; và các trường hợp đặc thù gặp khó khăn khi mở, sử dụng tài khoản hoặc làm thủ tục thay đổi phương thức nhận tiền. Với nhóm đặc thù, việc hỗ trợ căn cứ điều kiện thực tế và nguyện vọng của người hưởng.

UBND thành phố yêu cầu BHXH thành phố, BHXH cơ sở, Bưu điện, ngân hàng thương mại, Công an, Trung tâm Phục vụ hành chính công và UBND xã, phường phối hợp triển khai. Tuyên truyền phải thường xuyên, phù hợp từng nhóm, giúp người hưởng hiểu lợi ích và cách thức chuyển đổi.

Việc chuyển sang tài khoản chính chủ phải dựa trên sự tự nguyện. Mở, kích hoạt, sử dụng tài khoản và thay đổi phương thức nhận tiền phải thuận tiện, an toàn, đúng quy định. Thành phố nhấn mạnh không để việc triển khai làm gián đoạn chi trả; quyền và lợi ích hợp pháp của người hưởng phải được bảo đảm. Thông tin cá nhân trong quá trình tiếp nhận, sử dụng và trao đổi cũng phải được bảo mật.

Theo quy trình, BHXH thành phố phối hợp Bưu điện tổng hợp dữ liệu người chưa nhận qua tài khoản chính chủ, gồm người nhận tiền mặt và người dùng tài khoản ủy quyền, chuyển BHXH cơ sở rà soát. Tại địa bàn, BHXH cơ sở phối hợp chính quyền và đơn vị liên quan đối chiếu, xác minh, phân loại đối tượng, lập danh sách.

Sau rà soát, BHXH cơ sở phối hợp chính quyền địa phương, Bưu điện, ngân hàng và Công an xã, phường tuyên truyền, hướng dẫn từng trường hợp. Với người chưa thể chuyển đổi, Bưu điện Trung tâm và UBND cấp xã xác minh hoàn cảnh, nắm nguyện vọng để hỗ trợ phù hợp.

Ngân hàng thương mại hướng dẫn mở, kích hoạt, sử dụng tài khoản và đơn giản hóa thủ tục theo quy định. Người cao tuổi, sức khỏe yếu, hạn chế đi lại hoặc gặp khó khăn có thể được hỗ trợ tại điểm tập trung hoặc tại nhà. BHXH cơ sở phối hợp các đơn vị thực hiện thủ tục thay đổi phương thức nhận tiền.

BHXH thành phố là đầu mối tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả; phối hợp các cơ quan liên quan xử lý vướng mắc, báo cáo UBND thành phố. Bưu điện thành phố bố trí nhân lực, địa điểm và điều kiện cần thiết; hỗ trợ mở, sử dụng tài khoản, hoàn thiện thủ tục, kể cả tại nhà với người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc đi lại khó khăn; tiếp nhận, kiểm tra và bàn giao hồ sơ cho BHXH cơ sở.

Công an phối hợp xác minh thông tin nhân thân, số định danh hoặc căn cước công dân, thông tin cư trú khi cần thiết; Công an xã, phường hỗ trợ xác minh tại nơi cư trú.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 chỉ đạo ngân hàng thương mại bố trí nhân lực, phương tiện hỗ trợ người cao tuổi, sức khỏe yếu và người hạn chế đi lại. Việc mở, sử dụng tài khoản phải tự nguyện, không gắn với yêu cầu dùng sản phẩm, dịch vụ tài chính người hưởng không có nhu cầu.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ chứng thực chữ ký trên văn bản ủy quyền khi người dân có nhu cầu. UBND xã, phường huy động Tổ 06, Tổ công nghệ số cộng đồng, tổ dân phố và đoàn thể thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”; bố trí điểm hỗ trợ lưu động, ưu tiên người cần trợ giúp.

BHXH cơ sở tổng hợp kết quả hằng tháng, báo cáo BHXH thành phố. Kết thúc kế hoạch, báo cáo phải gửi trước ngày 3/7/2027; BHXH thành phố tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước ngày 7/7/2027. Sau thời hạn này, các đơn vị tiếp tục rà soát, vận động người chưa chuyển đổi, bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đúng quy trình, bảo đảm quyền lợi người hưởng.