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Hà Nội xử lý hơn 9.200 trường hợp vi phạm giao thông trong 1 tuần

Thứ Bảy, 09:21, 04/07/2026
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VOV.VN - Từ ngày 25/6 đến 1/7/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phát hiện, xử lý 9.297 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt tiền hơn 21,45 tỷ đồng.

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đã huy động lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tập trung xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, từ ngày 25/6 đến 1/7/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 9.297 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 21,45 tỷ đồng; tạm giữ 1.849 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 51 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 1.280 trường hợp.

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CSGT kiểm soát nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông

Trong đó, một số nhóm vi phạm trọng tâm được tập trung xử lý gồm 1.398 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 197 trường hợp chở hàng quá tải trọng. Đối với các hành vi liên quan đến phương tiện tự chế và chở hàng không bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng đã xử lý 36 trường hợp xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, 102 trường hợp chở hàng cồng kềnh và 67 trường hợp mô tô kéo theo xe khác, vật khác.

Trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 426 trường hợp học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm, với số tiền xử phạt ước tính 374,3 triệu đồng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông ngay từ lứa tuổi học đường.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai lực lượng, phối hợp Công an cấp xã và các đơn vị chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, quá tải, cơi nới thành thùng, xe tự chế và các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

PV/VOV Giao thông
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