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Hà Nội xử phạt hành vi trông giữ xe chưa được cấp phép trên vỉa hè

Thứ Hai, 17:29, 02/11/2026
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VOV.VN - Sau phản ánh của báo chí về tình trạng thu tiền trông giữ xe chưa được cấp phép tại phường Cửa Nam, Công an Hà Nội đã xác minh, xử phạt một cá nhân vi phạm.

Ngày 2/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an phường Cửa Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân có hành vi sử dụng vỉa hè để trông giữ phương tiện khi chưa được cấp phép.

Trước đó, nhiều cơ quan báo chí phản ánh tình trạng thu tiền trông giữ xe trái phép trên địa bàn phường Cửa Nam, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và trật tự đô thị.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Cửa Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội xác minh vụ việc.

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Công an phường Cửa Nam, Hà Nội làm việc với bà N.T.B.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Cửa Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.B. (sinh năm 1962, nơi ở tại Hà Nội) về hành vi “Sử dụng tạm thời vỉa hè vào mục đích khác (theo quy định phải có giấy phép) mà không có giấy phép”.

Hành vi này được quy định tại khoản 12, Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo quy định, mức phạt đối với hành vi vi phạm này là từ 10-15 triệu đồng đối với cá nhân và từ 20-30 triệu đồng đối với tổ chức.

Trong thời gian tới, Công an phường Cửa Nam sẽ tăng cường bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại những thời điểm dễ phát sinh tình trạng trông giữ xe trái quy định.

Qua vụ việc, Công an thành phố Hà Nội đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động trông giữ phương tiện chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không tự ý tổ chức trông giữ xe hoặc thu tiền trái phép.

Người dân được khuyến cáo lựa chọn các điểm trông giữ phương tiện được cấp phép hoạt động; khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cần kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý.

Danh Thiết/VOV.VN
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