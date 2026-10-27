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Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công đường Đồng Tàu-Giải Phóng sau phản ánh của VOV.VN

Thứ Ba, 10:49, 27/10/2026
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VOV.VN - Sau phản ánh của VOV.VN về tình trạng thi công chậm, gây bụi bẩn, ảnh hưởng đến đời sống người dân, Thành ủy Hà Nội yêu cầu kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và xác định thời hạn hoàn thành tuyến đường Đồng Tàu - Giải Phóng.

Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa có công văn gửi Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội yêu cầu báo cáo giải pháp thúc đẩy tiến độ thi công tuyến đường nối khu đô thị Đồng Tàu ra đường Giải Phóng mà Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã phản ánh.

Trước đó, ngày 20/10, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) có bài báo “Tuyến đường Đồng Tàu - Giải Phóng thi công chậm, dân khổ vì bụi bẩn” phản ánh tình trạng tuyến đường nối từ khu đô thị Đồng Tàu ra đường Giải Phóng (Hà Nội), mặc dù chỉ dài hơn 470m, được hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng từ tháng 3/2026, nhưng đến nay tiến độ thi công tuyến đường rất chậm. Đất đá ngổn ngang, bụi bẩn ngày nắng, lầy lội ngày mưa  khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.

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 Dù mặt bằng đã được bàn giao, đến nay dự án đang trong quá trình thi công hệ thống cống ngầm. Cuối tuyến, khu vực ngõ 1277 Giải Phóng xuất hiện những đống đất lớn, cống rãnh và rác thải ngổn ngang. 

Về việc này, Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND Thành phố lãnh đạo UBND Thành phố chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phản ánh, làm rõ nguyên nhân, yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công cam kết thời hạn hoàn thành dự án. Báo cáo Thường trực Thành ủy kết quả trước ngày 5/11/2026 và thông tin cho Đài Tiếng nói Việt Nam để tuyên truyền, giám sát. 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), tuyến đường nối từ khu đô thị Đồng Tàu ra đường Giải Phóng (Hà Nội), mặc dù chỉ dài hơn 470m, được hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng từ tháng 3/2026, nhưng đến nay tiến độ thi công tuyến đường rất chậm. Đất đá ngổn ngang, bụi bẩn ngày nắng, lầy lội ngày mưa khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. Mong muốn lớn nhất của người dân sinh sống tại khu vực này là dự án được thi công thật nhanh để người dân đỡ phải chịu cảnh bụi bặm, lầy lội.

 

PV/VOV.VN
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