UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, đánh giá thực chất điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tại các cơ sở trên địa bàn; kiểm tra trực tiếp, xác định rõ nguy cơ, trách nhiệm và thời hạn khắc phục, không chỉ dừng ở việc tổng hợp số liệu.

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Theo đó, UBND thành phố yêu cầu rà soát toàn diện các cơ sở, công trình có nguy cơ mất an toàn về PCCC, đặc biệt là những nơi tập trung đông người, có đối tượng dễ bị ảnh hưởng khi xảy ra sự cố.

Trong lĩnh vực giáo dục, các cơ sở thuộc diện rà soát gồm khu lớp học tạm, nhà lắp ghép, cơ sở học tập trong các công trình đang xây dựng, cải tạo; cơ sở mầm non, nhóm trẻ, trường học ngoài công lập, ký túc xá và khu nội trú.

Đối với lĩnh vực y tế và an sinh xã hội, Thành phố yêu cầu kiểm tra các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở chăm sóc người cao tuổi và cơ sở bảo trợ xã hội.

Các loại hình nhà ở như chung cư, nhà tập thể cũ, nhà ở nhiều tầng, nhà trọ, cơ sở lưu trú, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh cũng thuộc diện rà soát. Cùng với đó là nhà kho, trung tâm logistics, bến bãi, cơ sở kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nhà máy, xí nghiệp, nhà xưởng trong và ngoài khu, cụm công nghiệp.

Ngoài ra, việc kiểm tra được triển khai tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở dịch vụ, vui chơi giải trí, địa điểm tập trung đông người; các công trình đang xây dựng, cải tạo, cơi nới, chuyển đổi công năng hoặc sử dụng tạm, đặc biệt là những công trình đã được kết luận, kiến nghị khắc phục tồn tại nhưng chưa thực hiện.

Nội dung đánh giá tập trung vào hệ thống cấp điện, tải tiêu thụ, dây dẫn, tủ điện, thiết bị đóng cắt và bảo vệ, các điểm đấu nối. Tính chất, vị trí sử dụng vật liệu dễ cháy tại trần, vách, mái che, khu kho chứa (nếu có).

Duy trì khoảng cách phòng cháy, chữa cháy, đường, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; duy trì giải pháp thoát nạn, ngăn cháy, chống cháy lan, chống khói; hệ thống, phương tiện phòng cháy, chữa cháy; hệ thống điện phục vụ phòng cháy, chữa cháy; nguồn nước chữa cháy; phương án, lực lượng tại chỗ và việc thực tập xử lý tình huống.

Đáng chú ý, Thành phố yêu cầu thực hiện theo phương châm “6 rõ”: rõ cơ sở, rõ nguy cơ/vi phạm, rõ trách nhiệm, rõ biện pháp, rõ thời hạn và rõ kết quả. Mỗi nhiệm vụ phải có một đầu mối theo dõi xuyên suốt.

Danh mục theo dõi phải thể hiện đầy đủ thông tin cơ sở, nguy cơ cụ thể, mức độ ưu tiên, biện pháp xử lý, người chịu trách nhiệm, thời hạn, kết quả khắc phục và ngày kiểm tra lại.

Thành phố nhấn mạnh yêu cầu kiểm tra trực tiếp, không chỉ tổng hợp số liệu; đồng thời ưu tiên nguồn lực đối với các công trình công lập và nhóm đối tượng đặc biệt dễ bị ảnh hưởng.

Trên cơ sở danh sách do Công an Thành phố cung cấp, các đơn vị chủ động rà soát theo phân cấp. Trường hợp phát hiện cơ sở chưa có trong danh sách, phải tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền, đồng thời phối hợp với Công an Thành phố và UBND cấp xã để xử lý.

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện Kết luận số 114-KL/TU ngày 26/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 24/9/2026 của UBND Thành phố.

Trọng tâm là rà soát các nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết hàng hóa có nguy cơ cháy, nổ cao, đồng thời có vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng đã được thống kê.

Các đơn vị phải đối chiếu kết quả xử lý thực tế, kiểm tra việc chấp hành quyết định đình chỉ, làm rõ những trường hợp vẫn tiếp tục hoạt động, tái vi phạm hoặc phát sinh vi phạm mới.

Đối với từng cơ sở còn tồn tại, phải xây dựng lộ trình xử lý cụ thể theo các mốc thời gian đã được xác định tại Kết luận số 114-KL/TU, không được thay thế hoặc kéo dài thời hạn. Bên cạnh đó, Thành phố yêu cầu phân định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư, đơn vị quản lý, vận hành và người đứng đầu theo từng thời kỳ quản lý.

Việc rà soát phải làm rõ trách nhiệm trong tiếp nhận hồ sơ, nghiệm thu, bàn giao, cho phép sử dụng công trình, kiểm tra an toàn và xử lý các kiến nghị đã có. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, phải chuyển cơ quan kiểm tra có thẩm quyền xem xét theo quy định.

UBND Thành phố đặc biệt nhấn mạnh, không vì đang kiểm tra trách nhiệm hoặc điều tra vụ cháy mà chậm trễ trong việc khắc phục nguy cơ mất an toàn; đồng thời không quy kết vi phạm khi chưa có đầy đủ căn cứ.