Hà Tĩnh cứu vớt thành công 8 thuyền viên gặp nạn trên biển

Theo tin từ Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, vào khoảng 4h sáng nay (5/3), tàu Đức Minh mang số hiệu 555 thuộc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đông Đô do anh Hà Văn Phương (SN 1984, quê ở Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng đang chở đá vôi từ phía Bắc vào Quảng Ngãi thì bị mất điều khiển lái, trôi dạt tự do trên biển. Cùng đi trên tàu có 7 thuyền viên khác quê ở các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Nam Định.

Thăm khám điều trị cho thuyền viên gặp nạn.

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Kỳ Khang đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với Ban Chỉ huy biên phòng cảng Vũng Áng -Sơn Dương, Cảng vụ Hàng hải và chính quyền địa phương tìm phương án tổ chức ứng cứu các thuyền viên. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, biển động mạnh nên công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn, các phương tiện không thể tiếp cận được tàu gặp nạn.

Trưa cùng ngày, toàn bộ thuyền viên trên tàu đã kết thành bè nổi rồi bơi vào bờ. Lực lượng biên phòng và ngư dân đã ra ứng cứu, đưa các thuyền viên vào bờ an toàn.

Do quá trình bơi vào bờ các thủy thủ bị kiệt sức, lực lượng quân y biên phòng và các y, bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh đã khám, ứng cứu tại chỗ, đốt lửa sưởi ấm và cung cấp lương thực, thực phẩm.

Sức khỏe các thuyền viên đã hồi phục.

Đồn Biên phòng Kỳ Khang đã đưa các thuyền viên về đơn vị bố trí nơi ăn nghỉ, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ phương tiện đang mắc kẹt ngoài biển để tiến hành trục vớt tàu và xử lý số hàng trên tàu.

Đến 16 giờ chiều nay sức khỏe các nạn nhân đã cơ bản hồi phục./.

Danh sách các thuyền viên trên tàu bị nạn:

1. Hà Văn Phương (SN 1984), Gia Trung, Gia Viễn (Ninh Bình).

2. Vũ Đức Liên (SN 1963) Quảng Tiến, Sầm Sơn (Thanh Hóa)

3. Trần Chí Thịnh (SN 1971), Quảng Tiến, Sầm Sơn (Thanh Hóa)

4. Trần Tuyền (SN 1967), Quỳnh Long, Quỳnh Lưu (Nghệ An)

5. Nguyễn Văn Hanh (SN 1980), Quảng Cư, Sầm Sơn (Thanh Hóa)

6. Nguyễn Sỹ Thủy (SN 1979), Quảng Tiến, Sầm Sơn (Thanh Hóa)

7. Tống Ngọc Xuân (SN 1990), Tân Thịnh, Nam Trực (Nam Định)

8. Nguyễn Quang Hóa (SN 1968), Quảng Tiến, Sầm Sơn (Thanh Hóa)