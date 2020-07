Hà Tĩnh đảm bảo không còn gia đình chính sách thuộc diện nghèo

Ngoài việc thực hiện tốt các chế độ chính sách Nhà nước đối với người có công, gia đình thương binh liệt sỹ… chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại Hà Tĩnh không ngừng vận động các nhà hảo tâm, các cá nhân ủng hộ tiền của, ngày công để giúp đỡ các gia đình có công. Tấm lòng, những hỗ trợ dù nhỏ vẫn là món quà tri ân ý nghĩa.

Ông Võ Xuân Phong, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, các phong trào xã hội hóa về xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, cũng như chỉnh trang các nghĩa trang liệt sỹ đều làm “yên lòng người ra đi, ấm lòng người ở lại".

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh- Lê Đình Sơn, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Tĩnh- Dương Tất Thắng thăm hỏi gia đình bà Lê Thị Liên - vợ liệt sĩ, ở đường Huy Cận, phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh).

“Năm nay, ở Can Lộc có những đột phá trong thực hiện hỗ trợ các đối tượng chính sách, theo đó, đặc biệt quan tâm, chăm lo đời sống và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách. Nhân kỷ niệm 550 năm Can Lộc-Thiên Lộc và hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ, Can Lộc đã vận động xã hội hóa xây dựng 40 căn nhà cho các đối tượng chính sách đang khó khăn về nhà ở… Kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng để tôn tạo sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng", ông Phong cho biết.



Không riêng gì ở Can Lộc, những năm qua, các địa phương ở Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong việc tiếp nhận và giải quyết chế độ chính sách người có công; thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp thường xuyên, cấp thẻ bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ làm nhà ở; thực hiện các chính sách ưu đãi giáo dục, ưu tiên đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh nặng…

Trong 3 năm qua, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận giải quyết chế độ chính sách cho hơn 428.000 lượt hồ sơ đối tượng người có công, trong đó có hơn 2.500 cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; 26.000 Liệt sĩ, 1.965 Bà mẹ Việt Nam anh hùng... Ông Nguyễn Trí Lạc, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện tỉnh có hơn 43.000 người có công đang hưởng trợ cấp thường xuyên, hàng chục ngàn người hưởng trợ cấp một lần và các chính sách khác với kinh phí mỗi năm hơn 1.000 tỷ đồng…

“Ít có nơi nào thực hiện chính sách an sinh xã hội tốt như Hà Tĩnh… Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành phải làm thế nào để các đối tượng chính sách có mức sống cao hơn mức chuẩn nghèo… Hiện nay, mục tiêu này đã đạt được, không có người có công, gia đình thương binh liệt sỹ thuộc hộ nghèo… Nghị quyết của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu hết năm 2020 phấn đấu không có đối tượng chính sách là hộ nghèo. Nhưng năm 2019 Hà Tĩnh đã đạt mục tiêu này. Đây là nét nổi bật trong chăm lo đời sống cho người có công, gia đình thương binh liệt sĩ ở Hà Tĩnh”, ông Nguyễn Trí Lạc nói.

Bằng nhiều chương trình, kế hoạch và hành động cụ thể, đến nay 100% số hộ gia đình chính sách đã có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú; 98% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công; các chế độ chính sách điều dưỡng người có công, thăm hỏi tặng quà, hỗ trợ giúp đỡ làm nhà ở, đào tạo nghề giải quyết việc làm tiếp tục được thực hiện có hiệu quả.

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), sáng 19/7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn dẫn đầu đã tới dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị). Ảnh: BHT

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Hà Tĩnh cũng đã rà soát, chi trả hỗ trợ kịp thời cho 3 nhóm đối tượng (người có công, bảo trợ xã hội, thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo) 171.557 người, tổng kinh phí trên 196 tỷ đồng, trong đó có 37.697 đối tượng người có công với số tiền trên 56,5 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Quyết, một thương binh ở thành phố Hà Tĩnh, những việc làm kịp thời đầy trách nhiệm và tình nghĩa này đã làm ấm lòng hơn những gia đình thương binh liệt sĩ, người có công… Và là nguồn động viên các gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống..



“Ở địa phương, các cấp, ngành và tổ chức chính trị xã hội đã thường xuyên chăm lo cuộc sống vật chất tinh thần cho những gia đình có công, gia đình thương binh liệt sĩ, giúp đỡ xây dựng nhà cửa tạo việc làm để có mức sống cao hơn bình quân hộ nghèo… Những ngày lễ Tết chính quyền đoàn thể đều kịp thời thăm hỏi tặng quà… Rất cảm ơn chính quyền đã thực sự quan tâm đến đối tượng chính sách…”, ông Quyết xúc động nói./.