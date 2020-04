Hà Tĩnh ghi nhận bệnh nhân thứ 3 mắc Covid-19

Như vậy, đến thời điểm này, Hà Tĩnh đã có 3 bệnh nhân mắc Covid-19.



Người vừa dương tính với Covid-19 tại Hà Tĩnh là một bệnh nhân nam, sinh năm 1994, ở thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà - là lao động tự do trở về từ Thái Lan.

Lấy mẫu xét nghiệm (ảnh minh họa).

Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân làm việc ở quán bar The For You Bangkok (Thái Lan). Ngày 16/3, bệnh nhân nghỉ làm, ở tại phòng trọ, đến ngày 23/3 bệnh nhân đi xe khách từ Thái Lan nhập cảnh qua Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) về Việt Nam. Ngày 25/3, bệnh nhân về cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà. Ngày 26/3, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, có kết quả âm tính.

Ngày 8/4, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh làm xét nghiệm sàng lọc, nghi nhiễm bệnh ở (mức thấp) nên chỉ định lấy mẫu lần 3.

Ngày 10/4/2020, bệnh nhân được đưa vào cách ly tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm, vẫn nghi mắc Covid-19 nên ngày 12/4 chuyển bệnh phẩm đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh xét nghiệm và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 13/4, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) để theo dõi điều trị. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng Thạch Hà tiến hành khử khuẩn môi trường khu cách ly tập trung, điều tra dịch tễ và cho lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp liên quan.

