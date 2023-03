Hà Tĩnh tập trung giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

Tại huyện Kỳ Anh, địa phương có gần 25km dự án đường cao tốc Bắc - Nam qua, công tác kiểm đếm, đền bù giải phóng mặt bằng đang được chính quyền địa phương tập trung triển khai. Ông Võ Tá Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cho biết, đến nay huyện đã hoàn thành kiểm kê đất đai, tài sản của tất cả các hộ và tổ chức bị ảnh hưởng, với diện tích thu hồi 230ha, chi trả tiền bồi thường được 83/86 tỷ đồng, thực hiện bàn giao 79% mặt bằng cho chủ đầu tư: "Các cấp các ngành từ huyện đến tỉnh vào cuộc rất quyết liệt và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Chúng tôi tiếp tục thực hiện vận động người dân nhận tiền để bàn giao mặt bằng".

Cao tốc Bắc Nam qua Hà Tĩnh dài trên 100km

Sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân trong vùng ảnh hưởng đã giúp Hà Tĩnh đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc-Nam. Hiện địa phương này đã bàn giao mốc giải phóng mặt bằng đạt 100%; phê duyệt phương án bồi thường gần 87%; thực hiện đền bù và bàn giao mặt bằng 83%.

Ông Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh cho biết: "Chỉ khi nhân dân vào cuộc, hiểu ý nghĩa quan trọng của dự án quốc gia, chia sẻ với hội đồng giải phóng mặt bằng. Vấn đề nữa là trong kiểm đếm, đền bù phải vô cùng khách quan, công tâm".

Dự án cao tốc Bắc Nam qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gồm 3 đoạn, chiều dài tuyến trên 100 km, tổng mức đầu tư khoảng 20.230 tỷ đồng. Dự án đi qua địa bàn 6 huyện, thị xã là Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh. Trong đó, đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi có chiều dài khoảng 34 km, do Ban Quản lý dự án Thăng Long - Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng có chiều dài khoảng 55 km do Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư và đoạn Vũng Áng - Bùng do Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư./.