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Hai cá thể khỉ đi lạc vào vườn nhà dân ở Nghệ An được thả về rừng tự nhiên

Thứ Bảy, 15:07, 31/10/2026
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VOV.VN - Sau khi được người dân giao nộp, hai cá thể khỉ vàng và khỉ mặt đỏ đã được lực lượng chức năng xã Châu Bình (Nghệ An), kiểm tra, hoàn tất các thủ tục cần thiết và thả về môi trường rừng tự nhiên.

Ngày 31/10, theo thông tin từ Công an xã Châu Bình, tỉnh Nghệ An, anh Vy Văn Ba, trú tại bản Pom Lầu, xã Châu Bình, trình báo việc phát hiện hai cá thể khỉ đi lạc vào vườn nhà, gây ảnh hưởng đến hoa màu, cây ăn quả và sinh hoạt của gia đình.

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Người dân giao nộp 2 cá thể khỉ cho lực lượng chức năng. (Ảnh: Công an xã Châu Bình).

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Châu Bình phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu và UBND xã Châu Bình tổ chức tiếp nhận, kiểm tra và thực hiện các thủ tục cần thiết đưa hai cá thể khỉ trở về môi trường rừng tự nhiên.

Hai cá thể khỉ được tiếp nhận gồm một cá thể khỉ vàng (Macaca mulatta), giới tính cái, nặng 2,5 kg, dài 70 cm và một cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), giới tính đực, nặng 1,5 kg, dài 40 cm.

Qua kiểm tra, cả hai cá thể đều có tình trạng sức khỏe bình thường. Đây là các loài động vật thuộc Nhóm IIB trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định.

Bá Thăng/VOV.VN
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