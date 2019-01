Hai cán bộ công an trả lại 42 triệu đồng cho người bị mất

PC_Article_AfterShare_1

Ngày 24/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong khi đang trên đường đi kiểm tra tình hình ANTT Tết, Trung tá Lê Quang Hiền, Phó trưởng Công an huyện và Đại úy Bùi Chí Tuyên, đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Bá Thước đã nhặt được một chiếc túi sách màu đen bên vệ đường. Sau khi kiểm tra, 2 đồng chí phát hiện bên trong có 42 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan đến các hồ sơ vay vốn ngân hàng. Số tài sản của anh Nguyễn Công Dũng đánh rơi

Qua kiểm tra và rà soát nhanh các thông tin bên trong, Trung tá Lê Quang Hiền và Đại úy Bùi Chí Tuyên đã xác định được chủ nhân của số tài sản trên là anh Nguyễn Công Dũng (cán bộ Ngân hàng NN&PTNT huyện Bá Thước) nên đã tìm cách liên lạc để anh Dũng đến nhận lại tài sản của mình.

Nhận lại số tài sản trên, anh Dũng rất xúc động và cảm ơn tinh thần, trách nhiệm của CBCS Công an huyện Bá Thước. Anh Dũng cho biết: Ngày 22/1, do bất cẩn nên đã đánh rơi một chiếc túi xách bên trong có 42 triệu đồng và nhiều tài liệu rất quan trọng liên quan đến công việc. Công an huyện Bá Thước trao trả lại tài sản cho anh Nguyễn Công Dũng

Sau khi làm mất, anh và người thân đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy, đang rất lo lắng thì được các đồng chí Công an huyện Bá Thước nhặt được và trả lại.

Hành động nhặt được của rơi trả lại người mất của Trung tá Lê Quang Hiền và Đại úy Bùi Chí Tuyên đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân./.