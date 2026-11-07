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Hai chú cháu tử vong khi làm việc tại mỏ đá ở Nghệ An

Thứ Bảy, 21:32, 07/11/2026
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VOV.VN - Hai người đàn ông đang làm việc tại khu vực mỏ đá 99, xã Bạch Hà (Nghệ An) bất ngờ rơi từ trên cao xuống đất, khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại dù được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Tối 7/11, lãnh đạo UBND xã Bạch Hà xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại mỏ đá 99 khiến 2 người tử vong.

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Mỏ đá nơi xảy ra tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 15h cùng ngày, hai người đàn ông đang làm việc liên quan đến hoạt động khai thác đá ở khu vực trên cao trong mỏ đá 99 thì bất ngờ bị rơi xuống. Vụ việc khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương rất nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đô Lương cấp cứu nhưng sau đó cũng tử vong.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là Đ.V.H. (SN 1985) và Đ.V.H. (SN 2001) cùng trú tại xóm Đại Huệ, xã Bạch Hà và có quan hệ chú cháu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và Công an xã Bạch Hà đã có mặt tại hiện trường, phối hợp đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu, đồng thời bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Nghệ An cũng đã cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, mỏ đá 99 có diện tích khai thác khoảng hơn 20ha, nằm tại xóm Đại Huệ, do Công ty Vật liệu 99 quản lý.

Bá Thăng/VOV.VN
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