Hai công nhân tử vong khi xuống hầm xăng dầu ở Huế

Ông Phan Lương Bằng, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế cho biết, khoảng 9h50 sáng 1/11, ba công nhân Công ty TNHH MTV Cơ khí xăng dầu Tây Nguyên đang tháo lắp ống hút hơi trong hầm chứa xăng dầu tại cửa hàng xăng dầu số 9, số 2 Lê Ngô Cát.

Một cửa hàng xăng đầu ở thành phố Huế

Trong lúc làm việc, một ống hút hơi rơi xuống hầm. Anh Lê Hoài Phong, 25 tuổi, quê Thanh Hóa, xuống lấy ống thì có dấu hiệu ngạt khí. Phát hiện đồng nghiệp gặp nạn, anh Nguyễn Đức Thức, 32 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk xuống cứu cũng bị ngất.

Anh Trần Đình Đảng, 36 tuổi, quê Thanh Hóa, là người còn lại lập tức gọi lực lượng cứu hộ. Hai nạn nhân được đưa ra khỏi hầm, chuyển đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện.

Cửa hàng xăng dầu số 9 trên đường Lê Ngô Cát đã ngừng hoạt động gần một năm qua, sau khi thành phố Huế thu hồi đất. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.