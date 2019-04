Hải Dương: Gần 90 công nhân có thể bị ngộ độc do món cá biển

Trong số các công nhân của Công ty TNHH may Việt Hàn (Ha Hae Việt Nam) được xuất viện hôm nay có 3 nữ công nhân đang mang thai. Các nữ công nhân này đã được khám tổng thể trước khi ra viện.

Cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương làm việc với công ty trong sáng nay

Cũng trong sáng nay (11/4), Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Hải Dương), Trung tâm Y tế TP Hải Dương, Liên đoàn Lao động thành phố, UBND và Trạm Y tế phường Cẩm Thượng, thành phố đã đến Công ty TNHH may Việt Hàn để điều tra nguyên nhân vụ việc. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hải Dương cho biết kết quả xét nghiệm chính xác sẽ có trong khoảng 1 tuần.



GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Ông Trường nói: “Bữa trưa hôm qua công nhân ăn 2.900 suất. Hiện tại chưa có kết quả chính xác và Chúng tôi nghi ngờ là do món cá biển đông lạnh. Vì sau khi ăn hơn 2 tiếng các bệnh nhân có biểu hiện buồn nôn và đau đầu.”

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Công ty TNHH may Việt Hàn (Ha Hae Việt Nam) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc với hàng nghìn lao động được hỗ trợ ăn ca 13.500 đồng/người/ngày. Từ năm 2003, công ty đã ký kết với nhà hàng Đức Hạnh ở xã Hồng Khê (Bình Giang) để cung cấp các suất ăn ca cho công nhân tại bếp ăn công ty. Do số công nhân đông nên thường chia thành 2 nhóm. Số công nhân nhập viện ngày hôm qua (10/4) thuộc nhóm 2, bắt đầu ăn ca từ 12h10’./.