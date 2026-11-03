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Hai giáo viên tát trẻ 3 tuổi ở Thanh Hóa bị điều chuyển, không được đứng lớp

Thứ Ba, 09:25, 03/11/2026
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VOV.VN - Hai giáo viên liên quan vụ tát trẻ 3 tuổi tại Thanh Hóa bị kỷ luật khiển trách trong 12 tháng, điều chuyển đến các phân hiệu khác và không trực tiếp đứng lớp.

Sau thời gian bị tạm đình chỉ giảng dạy một tuần, Hội đồng kỷ luật Trường Mầm non Hậu Lộc đã tổ chức họp, xem xét trách nhiệm và quyết định áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với hai giáo viên N.T.B. và N.T.T.L. Thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng.

hai giao vien tat tre 3 tuoi o thanh hoa bi dieu chuyen, khong duoc dung lop hinh anh 1
Phân hiệu trường mầm non Hậu Lộc nơi xảy ra vụ việc

Bên cạnh hình thức kỷ luật trên, nhà trường quyết định điều chuyển giáo viên N.T.B. đến Phân hiệu Mầm non Thịnh Lộc; giáo viên N.T.T.L. được chuyển đến Phân hiệu Mầm non Hậu Lộc.

Theo đại diện lãnh đạo nhà trường, cả hai giáo viên sẽ không được phân công trực tiếp đứng lớp giảng dạy, chăm sóc trẻ mà chuyển sang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ giáo dục.

Liên quan đến vụ việc trên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hậu Lộc cũng đã tiến hành làm việc, kiểm tra và hoàn tất các nội dung liên quan. Hiện hồ sơ đang được trình Ban Thường vụ xem xét, quyết định hình thức kỷ luật theo thẩm quyền.

Trước đó, sáng 16/10, tại lớp 3-4 tuổi C5, phân hiệu mầm non Lộc Tân, thuộc Trường mầm non Hậu Lộc, các giáo viên tổ chức hoạt động trải nghiệm làm thiệp chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Thời điểm trên, cháu T.T.L. chưa tập trung vào bài học. Cô N.T.B., giáo viên phụ trách lớp, đã thiếu kiềm chế, dùng tay tác động hai lần vào người cháu và nói lời thiếu chuẩn mực: "Cút đi".

Sau đó cô N.T.T.L., giáo viên cùng phụ trách lớp, cũng dùng tay tác động hai lần vào cháu bé. Qua xác minh, cơ quan chức năng xã Hậu Lộc xác định cô L. là người trực tiếp quay lại giờ học để làm tư liệu, sau đó gửi video vào nhóm Zalo của lớp.

Sáng 21/10, người thân của học sinh đăng tải video lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận. Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng xã Hậu Lộc đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Lãnh đạo Trường mầm non Hậu Lộc đã quyết định tạm đình chỉ công tác một tuần đối với hai giáo viên nêu trên để làm việc với cơ quan chức năng.

Lê Hải/VOV.VN
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