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Hai người đàn ông cầm kiếm cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hóa bị bắt

Thứ Hai, 23:22, 26/10/2026
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VOV.VN - Sau hàng chục giờ vây bắt, tối 26/10, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ hai người đàn ông cầm kiếm cố thủ trên mái nhà ở xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa. Hai người này được xác định liên quan đến một vụ án do Công an thành phố (TP) Hải Phòng điều tra.

Sau hàng chục giờ đồng hồ, đến khoảng 21 giờ 15 phút, ngày 26/10, hai người đàn ông trên đã bị lực lượng cảnh sát khống chế, bắt giữ, áp tải lên ô tô.

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Căn nhà 2 tầng cạnh tỉnh lộ 522 mà các đối tượng thuê để ở

Đại diện lãnh đạo UBND xã Hà Long cho biết, đầu giờ chiều cùng ngày, địa phương nhận được thông tin phối hợp từ Công an TP Hải Phòng về việc truy bắt nhóm người trốn từ Hải Phòng đến xã Hà Long.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hà Long và Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an Hải Phòng tổ chức vây bắt đối tượng.

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Lược lượng chức năng vây bắt các đối tượng cố thủ trên mái nhà

Trong quá trình điều tra, 3 người này (2 nam, 1 nữ) đã bỏ trốn đến xã Hà Long, thuê một căn nhà 2 tầng cạnh tỉnh lộ 522 để ở. Khi lực lượng công an tiếp cận, người phụ nữ bị bắt giữ, còn 2 người đàn ông mang theo kiếm chạy lên mái nhà cố thủ.

CTV Minh Châu/VOV.VN
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