Hai người Trung Quốc tử vong tại Bạc Liêu nghi do ngạt nước

Hôm nay (3/2), UBND tỉnh Bạc Liêu đã có văn bản gửi ngành chức năng, các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin về trường hợp người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc chết tại tỉnh Bạc Liêu, trong đó xác nhận có 2 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc tử vong tại địa phương.

Thi thể anh YOU NIANWU trên kênh xáng Le Le

Theo đó, 2 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc tử vong tại địa phương là YOU NIANWU giới tính nam, (sinh năm 1984) và YOU YUELONG, giới tính nam (sinh năm 2016). Theo báo cáo từ cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu, gia đình của các nạn nhân này phát hiện thi thể của họ nổi trên kênh xáng Le Le và bước đầu nghi chết là do ngạt nước.



Hiện, UBND tỉnh Bạc Liêu đã có văn bản gửi Cục lãnh sự- Bộ ngoại giao và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nạn nhân người nước ngoài có quốc tịch Trung Quốc tử vong và đề nghị phối hợp công tác lãnh sự các bước tiếp theo; đồng thời cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các cơ quan có liên quan đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân cái chết của hai nạn nhân và sẽ thông báo sau khi có kết quả.



UBND tỉnh cũng cũng giao Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan chức năng thông báo rộn rãi trên các cơ quan báo, đài và Cổng thông tin điện tử để tránh tình trạng thông tin sai lệnh có liên quan đến tình hình dịch bệnh hiện nay.



Trước đó như VOV đưa tin, khoảng 12h trưa ngày (2/2), người dân ở ấp Ninh Tiến, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu phát hiện một thi thể nam giới nổi trôi trên sông Kênh xáng Le Le nên đã trình báo với cơ quan chức năng.



Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Hồng Dân phối hợp cùng với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành trục vớt thi thể lên bờ và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.