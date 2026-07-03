Hải Phòng cấm tàu thuyền ra khơi, khẩn trương đưa phương tiện vào nơi tránh trú bão

Theo Thông báo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng, từ 16h chiều nay (3/7), Hải Phòng cấm các phương tiện tàu du lịch, tàu khai thác thủy sản ra khơi; dừng các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí trên biển, các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác tại khu vực cửa sông, ven biển. Các địa phương ven biển, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng được yêu cầu khẩn trương thông báo, kêu gọi tàu thuyền, lao động trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi tránh trú an toàn; hoàn thành trước 19h tối 3/7, đồng thời kiên quyết ngăn chặn tàu thuyền ra khơi trong thời gian bão ảnh hưởng.

Tàu thuyền về tránh trú tại cảng cá Ngọc Hải, phường Đồ Sơn, Hải Phòng.

Tại phường Đồ Sơn, địa phương đã kích hoạt các phương án ứng phó từ sớm, huy động các lực lượng thường trực tại những khu vực xung yếu, rà soát các điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở để sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết; đồng thời bảo đảm điều kiện hậu cần và thông báo cho hơn 680 khách du lịch, trong đó có hơn 100 khách quốc tế, lưu trú an toàn tại các cơ sở lưu trú.

Ông Nguyễn Quang Diện, Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, phường Đồ Sơn cũng đã tập trung các lực lượng. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự của phường cũng đã lên kế hoạch, phương án phân công nhiệm vụ cho các tổ công tác ở các khu vực, đặc biệt là các khu vực điểm nóng khi bão đổ bộ. Tại cảng cá Ngọc Hải, chúng tôi cũng chỉ đạo lực lượng biên phòng và các lực lượng khác huy động tàu thuyền. Tổng số tàu thuyền trên địa bàn của phường quản lý có 70 phương tiện; đến thời điểm hiện tại đã về cập bến là 67 phương tiện, còn 3 phương tiện sẽ huy động trong chiều nay".

Ông Nguyễn Quang Diện, Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn cho biết: "Địa phương đã kích hoạt các phương án ứng phó từ sớm, huy động các lực lượng thường trực tại những khu vực xung yếu, sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết".

Đến thời điểm hiện tại, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã kiểm đếm 1.626 phương tiện với 4.441 lao động hoạt động trên biển; thông báo, hướng dẫn toàn bộ tàu thuyền chủ động vào nơi tránh trú an toàn. Các đơn vị duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.