Hải Phòng: Chủ doanh nghiệp biến mất, hàng ngàn công nhân hoang mang

Khoảng 2.500 công nhân Công ty TNHH Kai Yang Việt Nam (trụ sở tại 196 Hoàng Quốc Việt, quận Kiến An, Hải Phòng) đang vô cùng hoang mang khi chủ doanh nghiệp người Đài Loan bất ngờ… biến mất. Hiện công ty vẫn chưa thanh toán lương tháng 7 cho công nhân và nợ bảo hiểm xã hội người lao động từ nhiều tháng nay.

Sáng nay (12/8), khoảng 2.500 công nhân Công ty TNHH Kai Yang Việt Nam đến công ty làm việc thì tá hỏa khi thấy toàn bộ xưởng sản xuất, nhà kho... đều đóng cửa và có niêm phong; đồng thời Ban lãnh đạo công ty cũng biến mất. Ngay sau đó, công nhân đã tập trung tại cổng công ty, gây ùn tắc giao thông trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt (quận Kiến An), buộc lực lượng chức năng phải tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự khu vực này. Theo một số hộ dân sinh sống ngay sát công ty Kai Yang Việt Nam, tối qua (11/8), họ thấy khá nhiều xe taxi đưa Ban lãnh đạo công ty (người Đài Loan) mang theo nhiều vali, hành lý rời khỏi công ty.

Sự việc càng nghiêm trọng khi đến thời điểm này, Công ty TNHH Kai Yang Việt Nam còn nợ lương tháng 7 và từ đầu tháng 8 đến nay của công nhân. Theo quy định, công ty trả lương cho công nhân vào ngày 10 hàng tháng; tuy nhiên, ngày 10/8 vừa qua, doanh nghiệp xin “khất” lương tháng 7 và hứa sẽ trả vào ngày 12/8.

Chị Quách Thị Thúy ở xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng cho biết: "Chúng tôi đến làm, nhận được tin lãnh đạo công ty người Trung Quốc bỏ trốn và đi đêm qua rồi. Chúng tôi làm ở đây thâm niên 5 năm, lương tháng 7 là 9 triệu, tháng 8, tôi làm được 12 công rồi, gần 4 triệu nữa. Công nhân bây giờ hoang mang, tiền thì mất, từ bảo hiểm, công đoàn đến lương tháng trước và nửa tháng sau. Bây giờ, chúng tôi rất bàng hoàng".

Công ty TNHH Kai Yang Việt Nam là công ty có vốn đầu tư Đài Loan, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày da từ năm 2005. Ngoài trụ sở chính tại 196 Hoàng Quốc Việt, quận Kiến An, công ty còn có chi nhánh trên địa bàn huyện An Lão (Hải Phòng). Liên đoàn Lao động quận Kiến An cho biết: Công ty Kai Yang Việt Nam cũng không đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân từ nhiều tháng nay.

Ông Đoàn Đình Dũng, Chủ tịch Liên đoàn lao động quận Kiến An cho hay: "Đại diện công đoàn công ty đang liên hệ với lãnh đạo doanh nghiệp phía Đài Loan. Khi liên hệ được với chủ sử dụng lao động thì mới đưa ra được phương án, còn bây giờ cơ quan cũng chưa biết được lý do người sử dụng lao động không có mặt tại doanh nghiệp là gì. Lãnh đạo quận đã phân công các đơn đơn vị liên quan lên phương án để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong doanh nghiệp".

Chiều nay (12/8), lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng đã họp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan về việc Ban Giám đốc của Công ty TNHH KaiYang Việt Nam bỏ đi không rõ lý do.

Lãnh đạo thành phố chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và quận Kiến An tăng cường phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục nắm bắt tình hình, phối hợp với phía Công ty Kai Yang Việt Nam để có hướng giải quyết tối đa lợi ích, chế độ cho người lao động. Đồng thời, đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên hệ, hướng dẫn, động viên người lao động Công ty hợp tác với các cơ quan chức năng, tạm thời nghỉ việc, tránh kích động tụ tập ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự khu vực./.