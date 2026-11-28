Cuộc sống của gia đình anh Phạm Ngọc Thoại (thôn Thái Dương, xã Thượng Hồng, thành phố Hải Phòng) hoàn toàn đảo lộn sau khi hai con trai anh, một người 22 tuổi, một người 17 tuổi cùng tử vong trong một vụ tai nạn giao thông. Căn nhà nhỏ từng rộn rã tiếng nói cười của các con giờ trở nên vắng lặng. Hơn hai tháng sau vụ tai nạn, vợ chồng anh Thoại vẫn chưa hết bàng hoàng...

Từ nỗi đau của mình, anh Phạm Ngọc Thoại muốn nhắn nhủ tới mọi người: "Tôi có một lời muốn gửi đến tất cả những người làm bố làm mẹ; đó là khi các con đi ra đường, mình luôn luôn nhắc nhở các con đi đường tỉnh táo và hiểu về pháp luật, đi chậm, để ý các lối rẽ hoặc những chỗ đường cua... Mình luôn luôn để ý và tỉnh táo để xử lý những sự việc bất ngờ xảy ra, để sau mỗi ngày được về nhà cùng bố mẹ trong không khí đầm ấm...".

Là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, Hải Phòng có mật độ phương tiện lưu thông cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

May mắn giữ được tính mạng sau vụ tai nạn giao thông cách đây hơn một năm nhưng anh Nguyễn Đức Chiến (ở thôn Nam Phong 2, xã Tân Minh, thành phố Hải Phòng) bị chấn thương sọ não nặng, phải nằm liệt giường, sống trong tình trạng thực vật. Dù đã ly thân 6 năm, nhưng khi hay tin chồng gặp nạn, thương anh, thương mẹ chồng đã 80 tuổi, chị Nguyễn Thị Phượng, vợ anh Chiến quyết định trở về, chăm sóc chồng.

Hơn một năm qua, vừa mưu sinh, chăm lo cho con, vừa chăm sóc chồng, tất cả đè nặng lên đôi vai gầy của chị Phượng. Mong ước giản dị của chị là một ngày nào đó, anh Chiến có thể nhận ra vợ con. "Nhiều khi chỉ thấy anh nhăn mặt mà không biết anh đau chỗ nào cả. Mình thương lắm, xót lắm nhưng mà không sao được, chỉ biết làm sao chăm anh thật tốt để cho quãng đường còn lại của anh đỡ khổ", chị Phượng tâm sự.

Lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định về an toàn giao thông cho người dân.

Những mất mát của gia đình anh Thoại, những khó khăn, vất vả mà gia đình chị Phượng đang trải qua chỉ là hai trong số rất nhiều câu chuyện buồn do tai nạn giao thông để lại. Theo số liệu từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng, trong 11 tháng năm nay, trên địa bàn thành phố xảy ra hơn 700 vụ tai nạn giao thông, làm 390 người tử vong và 430 người bị thương.

Một trong những nguyên nhân khiến tình hình tai nạn giao thông tại Hải Phòng diễn biến phức tạp là mật độ phương tiện lưu thông lớn, nhất là các phương tiện vận tải hàng hóa. Cùng với đó, kết cấu hạ tầng giao thông của thành phố dù đã được quan tâm đầu tư mạnh mẽ nhưng vẫn còn nhiều bất cập, chưa theo kịp sự bùng nổ của phương tiện giao thông.

Thành phố Hải Phòng đang nhân rộng các mô hình "Xã, phường an toàn giao thông", "Khu công nghiệp an toàn giao thông".

Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất phát từ sự chủ quan, thiếu ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. "Hơn 80% số vụ tai nạn giao thông xuất phát từ vi phạm quy tắc an toàn của chính người tham gia giao thông. Thói quen đi sai làn đường, phần đường, đi vào các điểm mù của phương tiện vận tải lớn, không đội mũ bảo hiểm, chuyển hướng không đúng quy định, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện vẫn còn diễn ra phổ biến", Thượng tá Vũ Văn Cường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hải Phòng cho biết.

Thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu hằng năm kéo giảm ít nhất 6% tai nạn giao thông, từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, lập lại trật tự đô thị. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành, địa phương. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, thành phố Hải Phòng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, logistics siết chặt quản lý phương tiện, giám sát hành trình, tuyệt đối không ép chuyến, không để lái xe làm việc quá giờ, chạy quá tốc độ.

Các em học sinh trong nhà trường được hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách, cùng gia đình tham gia giao thông an toàn.

Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng khẳng định, quan điểm nhất quán của thành phố là phát triển kinh tế, phát triển hạ tầng giao thông phải đi đôi với bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

"Cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chung tay lan tỏa phong trào tự quản và xoa dịu nỗi đau tai nạn giao thông; nhân rộng các mô hình thiết thực như "Xã, phường an toàn giao thông", "Khu công nghiệp an toàn giao thông"; đồng thời tiếp tục chung tay hỗ trợ, chăm lo cả vật chất lẫn tinh thần cho thân nhân, gia đình các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn để họ có thêm điểm tựa vươn lên trong cuộc sống", ông Lê Anh Quân nhấn mạnh.

Bên cạnh sự chung tay của cộng đồng, lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, ứng dụng công nghệ trong xử lý vi phạm; xóa bỏ các điểm đen, khắc phục những bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn, hạn chế những tổn thất đối với mỗi gia đình và xã hội.