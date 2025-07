Hải Phòng sẵn sàng phương án di chuyển người dân khỏi khu vực xung yếu

Theo UBND đặc khu Bạch Long Vỹ (TP Hải Phòng), đến trưa nay (20/7), lực lượng chức năng đã kêu gọi và hỗ trợ đưa 77 phương tiện tàu thuyền, 87 lao động vào tránh trú trong âu cảng Bạch Long Vĩ; hơn 20 phương tiện khác đã về đất liền. Ngoài ra, trong khu vực Bạch Long Vỹ hiện có 19 tàu hàng đang di chuyển theo các tuyến hàng hải.

Lực lượng chức năng đặc khu Bạch Long Vỹ hỗ trợ đưa tàu thuyền của ngư dân lên bờ phòng chống bão số 3

UBND đặc khu Bạch Long Vĩ yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động ứng phó; đồng thời kiểm tra, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện huy động tham gia cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ phối hợp Trạm rađa 490 tiếp tục liên lạc, thông báo, kêu gọi các chủ tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển Bạch Long Vĩ khẩn trương đưa phương tiện về nơi tránh bão an toàn.

Đặc khu Bạch Long Vỹ họp phòng chống bão số 3

Ông Đào Minh Đông, Chủ tịch UBND Đặc khu Bạch Long Vĩ cho biết: "Một số phương tiện nhỏ không kịp di dời về đất liền thì chúng tôi bố trí cho neo đậu ở trong âu cảng Bạch Long Vĩ và bố trí chằng chống an toàn. Đối với một số phương tiện khác thì chúng tôi cẩu trên bờ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phương tiện. Đối với nhà cửa, kho tàng, bến bãi, trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đặc khu thì chúng tôi đã tổ chức chằng chống đảm bảo an toàn và triển khai các phương án di dân trong tình huống bão đổ bộ và những khu vực xung yếu".

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố tiếp tục rà soát, chủ động phương án sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các vùng ven biển, nơi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu... đến nơi an toàn. Đồng thời chuẩn bị phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu để đảm bảo ổn định đời sống cho người dân phải sơ tán.

Các địa phương bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua lại tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, nơi đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện di chuyển qua khu vực không đảm bảo an toàn, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do chủ quan, bất cẩn. Các khu vực ven biển, như: Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn, Cát Hải… có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại các đảo và khu vực ven biển; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách lưu trú trong trường hợp không thể di chuyển do ảnh hưởng của bão.