Hải Phòng: Va chạm trên cầu Lạch Tray, 2 thanh niên tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 28/5, ba người đi trên 2 xe máy (BKS 15B3-711.xx và 15B4-204.xx) di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh hướng ngã tư BigC về ngã tư Nguyễn Văn Linh - Lạch Tray.

Xe máy bốc cháy sau vụ va chạm.

Đến khu vực cầu vượt Lạch Tray, thuộc phường Lạch Tray (Ngô Quyền, TP Hải Phòng), 2 xe máy bất ngờ va chạm với ô tô tải BKS 15H-018.xx do anh Đ.V.B. điều khiển di chuyển chiều ngược lại. Hậu quả làm 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng. Ngay sau đó, một chiếc xe máy bốc cháy dữ dội.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong gồm P. K.D. (17 tuổi, ở tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An) và V.B.A. (19 tuổi, ở tại thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, cùng TP Hải Phòng). Riêng thanh niên bị thương (chưa rõ danh tính) đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng.

Cầu vượt Lạch Tray nằm trên đường kết nối hệ thống cảng Hải Phòng với Quốc lộ 5, có lượng phương tiện lưu thông cao và được phân luồng cấm xe máy, phương tiện thô sơ.

Vụ việc đang được Công an quận Ngô Quyền điều tra, làm rõ./.