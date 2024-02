Hải Phòng xử lý gần 2.200 trường hợp vi phạm giao thông trong dịp Tết

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, trong 7 ngày nghỉ Tết, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn TP Hải Phòng đã thụ lý, điều tra làm rõ 9 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 3 vụ cố ý gây thương tích, 3 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 2 vụ đánh bạc. Nổi bật, Công an quận Ngô Quyền thụ lý vụ trộm cắp tài sản với số tiền 50 triệu đồng; Công an huyện Cát Hải bắt giữ 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu nhiều tang vật liên quan, Công an huyện Tiên Lãng lập hồ sơ xử lý 8 đối tượng đánh bạc.

Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc Công an Thành phố kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đêm 12/2 (Mùng 3 Tết). (Ảnh: CA Hải Phòng)

Đặc biệt, trong dịp Tết, các đơn vị xác lập và phá thành công 2 chuyên án. Trong đó, Công an quận Hải An phá Chuyên án 124T, đấu tranh với tội phạm cho vay lãi nặng, bước đầu bắt 1 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng án; Phòng Cảnh sát ma túy – Công an TP Hải Phòng phá Chuyên án 323T, bắt một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Công an huyện Thủy Nguyên vận động 2 đối tượng trốn truy nã ra đầu thú.

Tập trung cao cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh át Giao thông (Công an TP Hải Phòng) và Công an các quận, huyện đã huy động lực lượng, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, phục vụ nhân dân đi lại vui chơi, sắm tết. Các đơn vị cũng tăng cường nhắc nhở, đề nghị người dân, chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, trong 7 ngày nghỉ Tết, trên địa bàn TP Hải Phòng vẫn xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương 4 người. Các đơn vị cũng tiến hành kiểm tra, kiên quyết xử lý 2.199 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 6,2 tỷ đồng, tạm giữ 47 xe ô tô và 839 xe mô tô.