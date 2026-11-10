English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hải quân điều tàu xuyên đêm đưa bé gái 2 tuổi từ đảo Thổ Chu đi cấp cứu

Thứ Ba, 10:02, 10/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bé gái 2 tuổi ở đảo Thổ Chu sốt cao, co giật, rối loạn ý thức, được Hải quân điều tàu xuyên đêm đưa về Phú Quốc để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

 

Rạng sáng 10/11, Tàu 253 thuộc Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đã cơ động đến đảo Thổ Chu, tỉnh An Giang, tiếp nhận và đưa một bệnh nhi trong tình trạng nặng về Phú Quốc cấp cứu.

hai quan dieu tau xuyen dem dua be gai 2 tuoi tu dao tho chu di cap cuu hinh anh 1
Tàu 253 chở bệnh nhi cập quân cảng Lữ đoàn 127

Trước đó, một bé gái sinh năm 2024, trú tại đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang, được cấp cứu tại Bệnh xá Trung đoàn 152, Quân khu 9, trong tình trạng sốt cao, co giật, rối loạn ý thức, tiên lượng nặng, cần chuyển đến cơ sở y tế có điều kiện điều trị tốt hơn.

hai quan dieu tau xuyen dem dua be gai 2 tuoi tu dao tho chu di cap cuu hinh anh 2
Bệnh nhi được đưa lên bờ

Lúc 0 giờ 45 phút cùng ngày, nhận chỉ thị của Sở Chỉ huy Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã điều động Tàu 253 đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam cơ động đến đảo Thổ Chu tiếp nhận bệnh nhi, đưa về Phú Quốc; đồng thời chỉ đạo lực lượng quân y chuẩn bị phương tiện, nhân lực sẵn sàng tiếp nhận, chuyển bệnh nhi đến cơ sở y tế.

hai quan dieu tau xuyen dem dua be gai 2 tuoi tu dao tho chu di cap cuu hinh anh 3
Bệnh nhi được đưa lên bờ

Đến 1 giờ 42 phút, Tàu 253 tiếp nhận bệnh nhi cùng bố, mẹ và tổ quân y của Trung đoàn 152. Sau đó, tàu rời đảo Thổ Chu, hành trình về Phú Quốc.

hai quan dieu tau xuyen dem dua be gai 2 tuoi tu dao tho chu di cap cuu hinh anh 4
Xe cứu thương của Đội Điều trị 78 tiếp nhận bệnh nhi để chuyển đến cơ sở y tế tiếp tục cấp cứu, điều trị

Lúc 6 giờ 20 phút, Tàu 253 cập quân cảng Lữ đoàn 127. Bệnh nhi được bàn giao cho lực lượng quân y và xe cứu thương của Đội Điều trị 78, Vùng 5 Hải quân, để chuyển đến Trung tâm Y tế Phú Quốc tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Thu Lan/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vùng 5 Hải quân phối hợp tìm kiếm 2 ngư dân nghi rơi xuống biển
Vùng 5 Hải quân phối hợp tìm kiếm 2 ngư dân nghi rơi xuống biển

VOV.VN - Chiều 3/8, Sở Chỉ huy Vùng 5 Hải quân đã khẩn trương điều động lực lượng phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) và các phương tiện tham gia tìm kiếm 2 ngư dân nghi rơi xuống biển tại vùng biển Phú Quốc.

Vùng 5 Hải quân phối hợp tìm kiếm 2 ngư dân nghi rơi xuống biển

Vùng 5 Hải quân phối hợp tìm kiếm 2 ngư dân nghi rơi xuống biển

VOV.VN - Chiều 3/8, Sở Chỉ huy Vùng 5 Hải quân đã khẩn trương điều động lực lượng phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) và các phương tiện tham gia tìm kiếm 2 ngư dân nghi rơi xuống biển tại vùng biển Phú Quốc.

Vùng 4 Hải quân thắp nến tri ân tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Vùng 4 Hải quân thắp nến tri ân tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

VOV.VN - Tối 26/7, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Lễ tưởng niệm, thắp nến và thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Vùng 4 Hải quân thắp nến tri ân tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Vùng 4 Hải quân thắp nến tri ân tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

VOV.VN - Tối 26/7, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Lễ tưởng niệm, thắp nến và thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân: Tri ân nguồn cội, vững vàng giữ biển
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân: Tri ân nguồn cội, vững vàng giữ biển

VOV.VN - Tháng bảy về, những nghĩa trang liệt sĩ lại đón những đoàn người đến dâng hương, tưởng niệm. Với cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân, hành trình tri ân không chỉ từ những nén hương thành kính trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ mà còn được tiếp nối bằng ý chí quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân: Tri ân nguồn cội, vững vàng giữ biển

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân: Tri ân nguồn cội, vững vàng giữ biển

VOV.VN - Tháng bảy về, những nghĩa trang liệt sĩ lại đón những đoàn người đến dâng hương, tưởng niệm. Với cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân, hành trình tri ân không chỉ từ những nén hương thành kính trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ mà còn được tiếp nối bằng ý chí quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục