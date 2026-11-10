Hải quân điều tàu xuyên đêm đưa bé gái 2 tuổi từ đảo Thổ Chu đi cấp cứu

Rạng sáng 10/11, Tàu 253 thuộc Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đã cơ động đến đảo Thổ Chu, tỉnh An Giang, tiếp nhận và đưa một bệnh nhi trong tình trạng nặng về Phú Quốc cấp cứu.

Tàu 253 chở bệnh nhi cập quân cảng Lữ đoàn 127

Trước đó, một bé gái sinh năm 2024, trú tại đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang, được cấp cứu tại Bệnh xá Trung đoàn 152, Quân khu 9, trong tình trạng sốt cao, co giật, rối loạn ý thức, tiên lượng nặng, cần chuyển đến cơ sở y tế có điều kiện điều trị tốt hơn.

Bệnh nhi được đưa lên bờ

Lúc 0 giờ 45 phút cùng ngày, nhận chỉ thị của Sở Chỉ huy Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã điều động Tàu 253 đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam cơ động đến đảo Thổ Chu tiếp nhận bệnh nhi, đưa về Phú Quốc; đồng thời chỉ đạo lực lượng quân y chuẩn bị phương tiện, nhân lực sẵn sàng tiếp nhận, chuyển bệnh nhi đến cơ sở y tế.

Bệnh nhi được đưa lên bờ

Đến 1 giờ 42 phút, Tàu 253 tiếp nhận bệnh nhi cùng bố, mẹ và tổ quân y của Trung đoàn 152. Sau đó, tàu rời đảo Thổ Chu, hành trình về Phú Quốc.

Xe cứu thương của Đội Điều trị 78 tiếp nhận bệnh nhi để chuyển đến cơ sở y tế tiếp tục cấp cứu, điều trị

Lúc 6 giờ 20 phút, Tàu 253 cập quân cảng Lữ đoàn 127. Bệnh nhi được bàn giao cho lực lượng quân y và xe cứu thương của Đội Điều trị 78, Vùng 5 Hải quân, để chuyển đến Trung tâm Y tế Phú Quốc tiếp tục cấp cứu, điều trị.