Hải quan và Biên phòng An Giang ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới

Thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động số 3929/QC-BĐBP-TCHQ ngày 4/9/2019 giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Hải quan, chiều nay 30/10, tại thành phố Châu Đốc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và Cục Hải quan An Giang đã tổ chức hội nghị triển khai Quy chế và ký kết Kế hoach phối hợp trong giai đoạn mới giữa các đơn vị, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu qua biên giới, bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia.

Hội nghị Hải quan và Biên phòng An Giang ký kết quy chế phối hợp trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và Cục Hải quan An Giang đã ký kết Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị, trình lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Bộ Tư lênh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Hải quan những biện pháp tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về công tác biên phòng và công tác hải quan; hai bên thường xuyên trao đổi tình hình, đảm bảo sự phối hợp thống nhất trong công tác quản lý, kiểm soát xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.



Trường hợp có vướng mắc, hai bên kịp thời cùng báo cáo cấp trên để xem xét giải quyết. Bên cạnh đó, tổ chức phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát theo kế hoạch cụ thể của tháng, quý, năm nhằm phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật theo quy định.

Ông Trần Quốc Hoàn Cục trưởng Cục Hải quan An Giang phát biểu tại Lễ ký kết.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, hai bên phối hợp thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Hải quan; hai bên có trách nhiệm phối hợp trong công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ, công chức, chiến sĩ của mỗi bên.

Cũng theo Quy chế, hàng năm hai bên thống nhất xây dựng kế hoạch và tổ chức phối hợp kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện kế hoạch phối hợp của các đơn vị cơ sở trực thuộc; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm nếu có theo thẩm quyền và thủ tục của mỗi bên.

Hai bên thực hiện việc ký kết.

Phát biểu tạ Lễ ký kết, ông Trần Quốc Hoàn - Cục trưởng Cục Hải quan An Giang cho rằng: "Quy chế giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Hải quan có những điểm rất mới. Tới đây giữa các chi cục và đồn biên phòng sẽ triển khai kế hoạch thường xuyên và đột xuất. Theo Quy chế này, các đồn, các chi cục, kể cả các trạm phối hợp tốt để làm sao Hải quan, Biên phòng An Giang luôn đoàn kết, nhất trí trong mọi công việc”./.