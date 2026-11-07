Hai sinh viên tại TP.HCM đi xe buýt nhiều được tặng điện thoại



Đây là chương trình khuyến khích hành khách là sinh viên xây dựng thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, Sở Xây dựng TP.HCM triển khai.

Đợt 1 của chương trình tính từ ngày 1/10-15/10, cách tính dựa trên trích xuất, rà soát và đối chiếu dữ liệu từ hệ thống thu phí tự động GoAFC. Ngoài 2 sinh viên được tặng điện thoại, 8 sinh viên còn lại cũng nhận được voucher, trị giá từ 1 -2 triệu.

Trần Thanh Lượng (bên trái) và Lê Quý (bên phải) là 2 sinh viên nhận được điện thoại lần này

Trần Thanh Lượng, sinh viên năm 4 trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM đứng đầu trong danh sách 10 sinh viên có lượt đi nhiều nhất trong nửa tháng qua. Lượng chia sẻ, bình thường em cũng hay sử dụng xe buýt để đi lại và đợt này đi nhiều hơn vì đang thực hiện đồ án tốt nghiệp liên quan đến việc khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải công cộng.

Lượng đã đi khảo sát các trạm dừng, địa điểm, từ đó đề xuất thêm các trạm dừng phù hợp để thuận tiện cho người dân. Trung bình một ngày, Lượng đi xe buýt tổng cộng từ 100-200km và nhận thấy người dân sử dụng phương tiện này nhiều hơn so với trước đây. Trúng thưởng chiếc điện thoại lần này, Lượng rất vui và bất ngờ.

"Em mong chương trình vẫn tiếp tục, ngoài ra còn có chính sách tặng quà để khuyến khích người dân và sinh viên sử dụng xe buýt nhiều hơn. Đây là hoạt động giúp bảo vệ môi trường cũng như cho thành phố xanh, sạch đẹp hơn", Lượng nói.

Còn Lê Quý, sinh viên trường Cao đẳng Phát thanh- Truyền hình 2 là sinh viên được bốc thăm trúng thưởng điện thoại, Quý cũng đứng thứ 2 trong số 10 sinh viên có lượt đi nhiều nhất trong đợt này. Tới thời điểm hiện tại, tổng số lượt đi của quý hơn 200 lần, một ngày em đi khoảng 2-3 tuyến.

Lê Quý, sinh viên trường Cao đẳng Phát thanh -Truyền hình 2 bày tỏ bất ngờ khi mình bốc thăm được chiếc điện thoại

Ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm quản lý Giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, tính đến nay, trung tâm đã có 4 đợt tri ân hành khách bằng các hình thức khác nhau. Đợt này, trung tâm đang hướng đến sinh viên học tại TP.HCM.

Tính từ ngày 1/7 khi triển khai chương trình miễn phí vé, đến nay xe buýt đã phục vụ cho 45,3 triệu lượt khách, tăng 44% so với năm 2025. Từ ngày 1/10 người dân thực hiện xác thực định danh khi đi xe buýt, đạt 86%.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng tặng quà tri ân cho sinh viên

Hành khách đi xe buýt đang được miễn phí vé