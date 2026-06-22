Hai vợ chồng ở Gia Lai tử vong khi đốt thực bì trong rừng keo

Theo thông tin ban đầu, sáng 21/6, vợ chồng ông Huỳnh Thanh H. (53 tuổi) và bà Nguyễn Thị D. (53 tuổi, cùng trú tại thôn An Điền Bắc, xã Cửu An) vào khu rừng keo của gia đình ở thôn An Thạch để đốt thực bì chuẩn bị cho sản xuất.

Đến chiều cùng ngày, một người dân đi qua khu vực trên thì phát hiện hai vợ chồng nằm bất động và đã tử vong.

Người dân địa phương đưa thi thể 2 nạn nhân xấu số về nhà để gia đình lo hậu sự. (Ảnh cắt từ clip người dân xã Cửu An quay)

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Cửu An, tỉnh Gia Lai đã phối hợp kiểm tra hiện trường, ghi nhận lời khai của nhân chứng và người thân để xác minh nguyên nhân vụ việc.

Theo người nhà nạn nhân, trước đó hai vợ chồng không có biểu hiện bất thường. Gia đình không đề nghị khám nghiệm tử thi và xin đưa thi thể về an táng theo phong tục địa phương. Lực lượng chức năng nhận định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai nạn nhân có thể do bị ngạt khói trong quá trình đốt thực bì.