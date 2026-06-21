Hàng chục công trình lều, quán xây dựng trái phép trên Quốc lộ 28B

Ngày 21/6, UBND xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng có báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý tình hình lấn, chiếm xây dựng lều, quán, điểm dừng chân tự phát trái phép dọc theo tuyến Quốc lộ 28B, đoạn qua địa bàn xã (khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ).

Hàng chục lều, quán tự phát trái phép dọc theo tuyến Quốc lộ 28B. Ảnh: Duy Minh

UBND xã Phan Sơn đã ra quân tổ chức tuyên truyền, vận động và ký cam kết đối với 93 trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự ý dựng lều quán, mái che, bảng hiệu, điểm kinh doanh tự phát nằm trong hành lang đường bộ Quốc lộ 28B, đoạn qua xã.

Qua đó, các hộ gia đình, cá nhân đã đồng thuận, tự tháo dỡ 68/93 công trình vi phạm.

Còn lại 25 công trình/25 hộ (chủ yếu là công trình lều quán, mái che) cũng đã ký cam kết cùng chính quyền địa phương tháo dỡ sớm nhất có thể.

Một điểm dừng chân xây dựng trái phép trên đỉnh đèo Đại Ninh. Ảnh: Duy Minh

Theo UBND xã Phan Sơn, mặc dù đạt được những kết quả nêu trên, tuy nhiên công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn xã vẫn còn nhiều hạn chế như: tình hình vi phạm trật tự xây dựng tại một số thôn; xây dựng lấn, chiếm, vi phạm hành lang an toàn các công trình, giao thông vẫn còn.

Các quán được xây dựng kiên cố. Ảnh: Duy Minh

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ phụ trách lĩnh vực xây dựng, đất đai, khoáng sản trên địa bàn xã chủ yếu kiêm nhiệm không đúng chuyên môn nên khi thực hiện nhiệm vụ còn lúng túng, tham mưu giải quyết thủ tục xử lý vi phạm hành chính còn chậm