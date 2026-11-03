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Hàng chục giáo viên ở Nghệ An phản ứng vì bị điều động phát cỏ, chăm cây cảnh

Thứ Ba, 15:02, 03/11/2026
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VOV.VN - Hàng chục cán bộ, giáo viên Trường THCS Châu Tiến (xã Châu Tiến, Nghệ An) được phân công phát dọn cỏ, tỉa và chăm sóc cây cảnh tại khu di tích danh thắng của địa phương, khiến một số giáo viên không đồng tình.

Theo phản ánh, sau tiết học thứ 3 trong buổi chiều 2/11, 31 cán bộ, giáo viên Trường THCS Châu Tiến bị điều động tham gia phát dọn cỏ, chăm sóc cây cảnh tại khu vực di tích danh thắng Hang Bua, xã Châu Tiến, Nghệ An.

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Cán bộ, giáo viên Trường THCS Châu Tiến phát dọn cỏ.

Trước đó, chiều 30/10, giáo viên cũng được điều động đã tham gia phát dọn cỏ tại các khu vực này.

Một giáo viên cho biết, việc phát dọn trong lần trước chưa đạt yêu cầu nên nhà trường tiếp tục điều động giáo viên thực hiện vào chiều 2/11. Các giáo viên không đồng tình với việc huy động này vì cho rằng không phù hợp với quy định mới của Bộ GD-ĐT.

Bà Hồ Thị Dung, Hiệu trưởng Trường THCS Châu Tiến, xác nhận nhà trường đã phân công cán bộ, giáo viên tại điểm trường chính và phân hiệu tham gia phát dọn cỏ, chăm sóc cây cảnh ở đền Chiêng Ngam và di tích danh thắng Hang Bua, nhằm chuẩn bị cho Liên hoan văn nghệ, Giải thể thao các dân tộc thiểu số và Chợ phiên “Mường Chiêng Ngam” xã Châu Tiến, diễn ra từ ngày 6-8/11.

Trước đó, ngày 29/10, UBND xã Châu Tiến có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc và trường học trên địa bàn về việc phân công nhiệm vụ phục vụ sự kiện. Trong đó, Trường THCS Châu Tiến được giao vệ sinh, chăm sóc vườn hoa trong khuôn viên đền Chiêng Ngam và khu vực di tích danh thắng Hang Bua.

Trường THCS Châu Tiến hiện có 59 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Theo hiệu trưởng, nhà trường huy động toàn bộ lực lượng này tham gia, trừ những trường hợp có lý do cá nhân.

Theo Quyết định số 2758 ban hành ngày 18/9/2026 của Bộ GD-ĐT, UBND cấp xã có trách nhiệm chấn chỉnh việc huy động, điều động nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tham gia các hoạt động, phong trào, sự kiện ngoài ngành không đúng chức năng, nhiệm vụ.

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo UBND xã Châu Tiến, cho biết khu vực được giao chăm sóc là nơi trước đây nhà trường đã từng trồng các bồn hoa, cây cảnh. Vì vậy, dịp này, xã đề nghị nhà trường tiếp tục chăm sóc, thực hiện công việc ngoài giờ lên lớp.

Bá Thăng/VOV.VN
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