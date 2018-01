Hàng chục nghìn học sinh vùng cao Yên Bái, Lào Cai nghỉ học vì giá rét

Hôm nay (10/1), không khí lạnh ảnh hưởng mạnh nhất tới Lào Cai khiến nền nhiệt hạ xuống mức từ 2 đến 6 độ C, rất nhiều trường học vùng cao đã phải đồng loạt cho học sinh nghỉ học để tránh rét. Tổng số học sinh nghỉ học lên tới hơn 30.000 em.

Hôm nay (10/1), không khí lạnh ảnh hưởng mạnh nhất tới Lào Cai khiến nền nhiệt hạ xuống mức từ 2 đến 6 độ C, rất nhiều trường học vùng cao đã phải đồng loạt cho học sinh nghỉ học để tránh rét. Tổng số học sinh nghỉ học lên tới hơn 30.000 em.

Các huyện vùng cao khác như: Bắc Hà, Bát Xát, Mường Khương, do nhiệt độ thường xuyên xuống dưới 6 độ C nên cũng có hàng nghìn học sinh phải nghỉ học vì thời tiết quá khắc nghiệt.

Cụ thể, với nhiệt độ 2,8 độ C vào sáng sớm 10/1, huyện Sa Pa đã cho hơn 11.000 học sinh tại các khu vực vùng cao quanh thị trấn và các xã Sa Pả, Tả Phìn, Lao Chải, Bản Khoang… nghỉ học.

Tại 5 địa phương vùng thấp của tỉnh gồm: thành phố Lào Cai và các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn, do thời tiết không quá khắc nghiệt nên các trường vẫn tổ chức việc dạy và học bình thường.

Dự báo từ ngày mai (11/1) không khí lạnh sẽ có xu hướng suy yếu nhưng ở mức độ chậm, do đó rét đậm, rét hại vẫn sẽ tiếp tục diễn biến trong một vài ngày tới.

Trong khi đó, tại nhiều nơi ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã xuất hiện băng giá do nhiệt độ xuống rất thấp, khoảng 5 đến 6 độ C, có nơi dưới 3 độ C.