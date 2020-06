Hàng chục sà lan “kẹt cứng” nhiều ngày liền trong vùng Đồng Tháp Mười

Ngày 11/6, Lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Tiền Giang) cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Tân Phước khẩn trương điều tiết giao thông, khắc phục sự cố ùn tắc giao thông đường thủy tại huyện Tân Phước để sớm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường thủy trọng yếu này.

Hàng chục sà lan phải neo đậu trên kênh Hai, huyện Tân Phước nhiều ngày liền.

Từ ngày 7/6 đến nay, hàng chục sà lan chở hàng hóa có trọng tải lớn khi lưu thông qua kênh Hai, thuộc địa bàn xã Tân Lập I, huyện Tân Phước bị ùn tắc giao thông, phải neo đậu tại chỗ. Nguyên nhân dẫn đến sự cố này là do sà lan chở cát mang biển kiểm soát TG.15977 đang lưu thông qua nơi đây bị hư hỏng, nằm chắn ngang dòng kênh; trong khi đó lòng kênh Hai chật hẹp, nước triều ở mức thấp nên các phương tiện thủy đến đây bị chướng ngại vật gây ùn tắc giao thông. Điều đáng nói khi xảy ra ùn tắc giao thông, các ngành chức năng địa phương chậm triển khai phương án khắc phục hiện trường, sớm thông luồng nên gây thiệt hại về kinh tế rất lớn đối với chủ phương tiện.



Theo lãnh đạo UBND huyện Tân Phước, kênh Hai là tuyến giao thông thủy trọng yếu của vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Tiền Giang, nhất là phục vụ phát triển khu công nghiệp Long Giang. Gần đây, mật độ phương tiện thủy gia tăng, tuyến kênh này quá tải dẫn đến sự cố ùn ứ giao thông thường xuyên tái diễn./.